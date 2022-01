Trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long trên cương vị là Cục trưởng C03 đã cùng đơn vị phá các đại án lớn liên quan đến tham nhũng lớn, được dư luận ủng hộ.

Ngày 17/1, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Trong số hai tân Thứ trưởng Bộ Công an vừa được bổ nhiệm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng từ tháng 1/2021.

Thời điểm này, ông Long là Thiếu tướng trẻ nhất trong lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long phát biểu nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Trần Xuân

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

Ngày 23/11/2018, Bộ trưởng Công an bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Ngày 10/9/2019, ông Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Trên cương vị Cục trưởng C03, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cùng đơn vị phá thành công hàng loạt chuyên án lớn liên quan đến tham nhũng, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Nổi bật trong số đó là việc C03 khởi tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung liên quan đến 3 vụ án (chủ mưu chiếm đoạt tài liệu mật; "tiếp tay" cho Công ty Nhật Cường trúng thầu; chỉ đạo mua Redoxy 3C thông qua công ty của gia đình);

Ngoài ra, Cục C03 phá hàng loạt vụ án liên quan đến nâng khống giá thiết bị y tế tại nhiều bệnh viện trên cả nước. Trong đó việc khởi tố, bắt giam Giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Mới đây nhất, C03 Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến việc nâng giá Kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, CDC Hải Dương và nhiều địa phương.

Ngoài bị can Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á, C03 đến nay đã khởi tố 18 bị can, trong có các quan chức của Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ như: ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế và ông Trịnh Thanh Hùng, phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hàng loạt Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan đến việc nâng khống giá Kit test Covid-19 và tội nhận hối lộ.

Kết quả điều tra đến nay xác định Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Công ty Việt Á, đã "bắt tay" với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỉ đồng. Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Việt, số tiền mà tổng giám đốc Việt Á đã chi "hoa hồng" cho các "đối tác" là gần 800 tỉ đồng.

Đoàn Bổng