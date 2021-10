Tỉnh Tây Ninh và Long An vừa có phản hồi góp ý về phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lận cận.

UBND tỉnh Long An cơ bản thống nhất phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.

Tuy nhiên, tỉnh Long An đề nghị UBND TP.HCM cân nhắc, điều chỉnh việc bỏ giấy nhận diện theo mẫu, chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp do các Sở GTVT trong khu vực cấp (4 tỉnh và TP.HCM).

Đông thái này được tỉnh Long An đưa ra góp ý là nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp do số lượng phương tiện của từng doanh nghiệp lớn (thời gian chấp thuận bằng văn bản chung cho doanh nghiệp sẽ được rút ngắn so với việc cấp giấy nhận diện cho từng phương tiện).

Trong khi đó, UBND tỉnh Tây Ninh sau khi tiếp nhận văn bản từ UBND TP.HCM cũng giao Sở GTVT Tây Ninh tham mưu có ý kiến đối với dự thảo phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Theo đó, Sở GTVT Tây Ninh có ý kiến góp ý về thời gian sau khi tiêm vắc xin và thời hạn xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính.

Cụ thể, tỉnh Tây Ninh đề nghị đối tượng vận chuyển, người phục vụ, người điều khiển phương tiện, người ngồi trên xe phải đáp ứng đã tiêm ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 21 ngày sau khi tiêm) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng. Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả).

Trước đó, UBND TP.HCM có công văn khẩn đề nghị các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An xem xét, thống nhất triển khai phương án tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn từ ngày 4/10.

Theo phương án được Sở GTVT TP hoàn chỉnh thì đối tượng vận chuyển là công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh) đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn TP và ngược lại.

TP.HCM đưa ra 2 phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận gồm: vận chuyển bằng ô tô và công nhân tự lái xe cá nhân đi làm.

Với hai phương án này, khi di chuyển, đối tượng vận chuyển cũng như đội ngũ người phục vụ, tài xế phải đủ điều kiện đã tiêm ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (định kỳ 7 ngày/lần).

Ngoài ra, quy định tiêu chí an toàn trong vận tải yêu cầu tất cả những người trên xe phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K. Phương tiện phải trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 70% nồng độ cồn) cho hành khách, dung dịch khử khuẩn cho phương tiện và thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải. Mở cửa toàn bộ, không sử dụng máy lạnh hoặc đóng kín cửa, sử dụng máy lạnh từ 26 độ C trở lên…

UBND TP cũng đưa ra phương thức nhận diện, kiểm soát đối với người lao động khi đi trên đường. Theo đó, họ phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển thông qua ứng dụng VNEID và mã QR thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM, hoặc Sổ sức khỏe điện tử (khi ứng dụng PC-Covid chưa hoạt động).

Nếu không có mã QR, họ cần xuất trình một trong giấy tờ chứng minh đủ điều kiện như là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; Đã tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

