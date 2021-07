Do mâu thuẫn với chị dâu, nam thanh niên lập Facebook lấy tên và hình ảnh của người này để đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt đối với N.V.N (24 tuổi, ngụ xã Tường Lộc, huyện Tam Bình) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.

N. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Hôm 14/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Vĩnh Long phát hiện tài khoản Facebook nickname Lê Thị Luyến đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung như: “Bệnh viện Đa khoa Tam Bình thêm 599 ca nhiễm”; "Toang, sáng nay 14/7 phát hiện thêm 2.190 ca”; "Hiện tại các ca nhiễm đang tăng rất cao tại tỉnh Vĩnh Long bây giờ là 5.699 người dương tính", kèm nội dung trên là các hình ảnh về hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan chức năng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an huyện Tam Bình khẩn trương xác minh, làm rõ. Công an xác định N. là người đã tạo lập, sử dụng và đăng tải thông tin có nội dung vi phạm pháp luật trên tài khoản Facebook Lê Thị Luyến.

N. lập Facebook lấy tên và hình ảnh của chị dâu để bịa đặt thông tin sai sự thật. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Tại cơ quan công an, N. khai nhận, do mâu thuẫn với chị dâu nên thanh niên này tạo tài khoản lấy tên và hình của người này để đăng tin sai sự thật về dịch bệnh để hạ uy tín nhưng không ngờ bị cơ quan công an phát hiện, mời làm việc.

Theo công an, hành vi đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 của N. gây hoang mang, lo lắng cho người dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của chị Luyến.

Đến sáng nay, Vĩnh Long có 482 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Nhiều nhất là ở huyện Long Hồ với 167 ca, Tam Bình 150 ca, TP Vĩnh Long 38…

T.Chí