Đơn vị quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã có sự điều chỉnh tại khu vực ngã tư cửa ngõ TP.HCM, nơi từng xuất hiện 2 biển báo lạ mà VietNamNet đã phản ánh.

Ngày 13/2, đại diện Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, đơn vị đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung thêm biển báo giao thông tại khu vực giao lộ Trường Chinh với đường Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Phú, TP.HCM).

Cơ quan chức năng lắp bổ sung thêm hai biển báo cấm rẽ trái khung giờ 6-22h tại ngã tư nơi từng xuất hiện hai biển báo lạ

Động thái này của đơn vị quản lý hạ tầng giao thông đường bộ xuất phát từ phản ánh của VietNamNet với bài viết "Biển báo lạ giữa ngã tư cửa ngõ TP.HCM khiến nhiều tài xế cảm kích".

Theo đó, ngành chức năng đã lắp đặt bổ sung thêm hai biển báo giao thông thay thế tại ví trí xuất hiện hai "biển báo lạ".





Hình ảnh biển báo giao thông 'mọc lên' tại giao lộ để thay thế "biển báo lạ" của người dân lắp trước đó

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (trực thuộc Sở GTVT TP.HCM) cho biết, khu vực nơi người dân gắn "biển báo lạ" do đơn vị quản lý.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành rà soát và tháo dỡ biển báo tạm do người dân lắp đặt.

"Theo luật, việc lắp đặt biển báo tại khu vực không hề có bất cập, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ. Quy định luật giao thông đường bộ cũng nêu biển báo phải lắp đặt về bên phải theo hướng lưu thông của người điều khiển phương tiện.

Trong một số trường hợp có biển báo đặt bên phải rồi nhưng đoạn đường có nhiều làn xe, khuất tầm nhìn thì có thể bổ sung thêm về phía bên trái nhằm giúp người dân dễ dàng quan sát", vị đại diện này thông tin thêm.

Đường Trường Chinh qua khu vực có mật độ phương tiện lưu thông cao

Vào giờ cao điểm khu vực ngã tư Trương Chinh giao với đường Tân Kỳ - Tân Quý thường xuyên ùn ứ do đó cơ quan chức năng áp quy định cấm ô tô rẽ trái trong khu giờ từ 6-22h hằng ngày

Theo quy định, ô tô khi di chuyển trên đường Trường Chinh theo hai hướng đến giao lộ với đường Tân Kỳ - Tân Quý không được rẽ trái trong khu giờ từ 6 - 22h hàng ngày.

Cơ quan chức năng đã lắp đặt hai biển báo giao thông phía bên phải (trong khu vực lề đường và sát nhà dân), cách giao lộ khoảng 20m.

Tài xế phản ánh, đoạn đường Trường Chinh qua khu vực có đường hẹp, mật độ phương tiện cao và thường ngày hay xảy ra ùn ứ giao thông. Do đó, việc lắp biển báo giao thông bị khuất bên trong lề đường khiến tài xế từ các tỉnh, lái mới không hay biết nên bị phạt do rẽ trái vào đường Tân Kỳ - Tân Quý.

"Biển báo lạ" do người dân gắn xuất hiện vào ngày 11/2 vừa qua

Đây chính là lý do xuất hiện hai "biển báo lạ" tại giao lộ vào ngày 11/2 do người dân gắn. Hai biển báo tạm bợ nhưng có nội dung khá rõ ràng đã phần nào khiến tài xế, người đi đường chú ý và cảm kích.

Cụ thể, tấm biển báo có nội dung tuyên truyền giao thông ô tô không được phép rẽ trái vào đường Tân Kỳ Tân Quý khi lưu thông trên đường Trường Chinh vào khung giờ từ 6h-22h. Phía dưới tấm bảng này có thêm một tấm giấy khổ 40x60cm đặt nằm ngang in dòng chữ màu đen, in đậm “Chúc bác tài thượng lộ bình an" gắn chặt vào phần dải phân cách cứng giữa đường Trường Chinh.

Tuấn Kiệt