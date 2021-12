Một trong 2 nghi phạm được xác định, Võ Viết Đạt hiện là nhà sư, quyền trụ trì chùa Dương Lệ Đông (huyện Triệu Phong, Quảng Trị).

Trưa nay (13/12), Đại tá Trần Đức Triệu - Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Triệu Phong.

Cầu Đại Lộc, nơi phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân

Theo ông Triệu, cơ quan điều tra đã có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nghi phạm của vụ án mạng.

2 người này đều ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) gồm: Võ Viết Đạt (SN 1980, trú khu vực 3, xã Triệu Thuận) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long).

Trong đó, Võ Viết Đạt hiện là nhà sư, quyền trụ trì chùa Dương Lệ Đông (huyện Triệu Phong).

Người dân tập trung tại chùa Dương Lệ Đông

Nguyên nhân vụ án được xác định do mâu thuẫn trong cuộc sống. Nạn nhân và nghi phạm có quen biết từ trước.

Trước khi bị sát hại, chị H. làm nghề cho vay tài chính và có mối quan hệ với các nghi phạm.

Bước đầu xác định, nghi phạm đã dùng hung khí đánh nạn nhân tử vong rồi vứt xác xuống sông.

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể chị Lê Thị H. (SN 1972, trú thị trấn Ái Tử) nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (không như tin ban đầu là ở tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử) nên trình báo công an.

Vụ án mạng gây xôn xao dư luận đã được cơ quan công an làm rõ

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên lập chuyên án để điều tra, truy xét.

Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Triệu Phong, các phòng chuyên môn của Công an tỉnh và Công an thị xã Quảng Trị triển khai nhanh các mũi điều tra.

Đến chiều 12/12, sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, cơ quan công an xác định được nghi phạm.

Khoảng 19h cùng ngày, xe máy của nạn nhân H. đã được tìm thấy dưới chân cầu Đại Lộc, trên sông Thạch Hãn. Lực lượng chức năng và người dân đã trục vớt đưa lên bờ.

Để kịp thời động viên lực lượng phá án, ngay trong tối 12/12, Đại tá Trần Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh đã thưởng “nóng” cho Ban chuyên án.

