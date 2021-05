Thầy giáo được cho là nhảy cầu Bến Thủy tự tử trên sông Lam nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy có tới ba viên đạn găm vào đầu.

Chiều 28-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của anh Hoàng Ngọc T. (39 tuổi, giáo viên Trường THCS Chu Văn An, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Chiếc xe máy của Thầy Hoàng Ngọc T. để lại trên cầu Bến Thủy 1.

Trước đó, đêm 24-5, người dân đi qua cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối quốc lộ 1A hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh) phát hiện có đôi dép cùng chếc xe Honda SH mang 38B1- 048.xx để lại trên cầu Bến Thủy 1.

Người dân nghi ngờ đây là vụ nhảy cầu tự tử nên đã báo cơ quan chức năng. Sau đó, chiếc xe và đôi dép được xác định là của thầy Hoàng Ngọc T.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân, ngư dân đã nỗ lực tìm kiếm thầy T. dưới chân cầu Bến Thủy 1 và hạ nguồn sông Lam. Đội Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An huy động 10 chiến sĩ cùng xuồng, thiết bị tìm kiếm thầy T. trên sông Lam.

Lực lượng cảnh sát tìm kiếm thi thể thầy T. trên sông Lam.

Đến sáng 25-5, thi thể thầy T. được tìm thấy.

Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, khám nghiệm tử thi cho thấy, trên đầu thầy T. có ba viên đạn chì cắm vào. Trong đó, hai vết đạn vào hai bên thái dương và một vết ở trán. Đạn chưa xuyên vào hộp sọ của thầy T. Qua khám nghiệm cũng cho thấy, thầy T. tử vong do ngạt nước.

Theo ban giám hiệu nhà trường, thời gian qua, thầy T. là giáo viên dạy tin học, hiền lành, không có biểu hiện gì bất thường.

