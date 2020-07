Bộ Công an sáng nay (31/7) đã trao quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội.



Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc CATP Hà Nội từ ngày 1/8/2020.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Hải Trung là Trung tướng Đoàn Duy Khương nghỉ hưu theo chế độ.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định chỉ định vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đối với đồng chí Nguyễn Hải Trung, tân Giám đốc CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, (SN 1968), quê Vĩnh Phúc. Ông từng kinh qua các chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an), được phong hàm thiếu tướng năm 2018 và được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vào tháng 8/2018.

Đến tháng 6/2020, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được Bộ Công an điều động đến nhận công tác tại UBKT Đảng ủy Công an Trung ương để tiến hành quy trình bầu Ủy viên chuyên trách và Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau hơn 1 tháng nhận nhiệm vụ tại UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tiếp tục được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hà Nội thay Trung tướng Đoàn Duy Khương nghỉ hưu theo chế độ.

Nhị Tiến