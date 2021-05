"Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với VKSND Tối cao điều tra mở rộng để làm rõ và xử lý đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm", thiếu tướng Vũ Thanh Chương thông tin.

Tối 19/5, thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, thông tin về một số nội dung xoay quanh vụ việc 4 cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị khởi tố, tạm giam vì làm sai lệch hồ sơ trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn.

Công an Hải Phòng có phát hiện sai phạm hay không?

Theo thiếu tướng Chương, Cơ quan điều tra thuộc Công an TP Hải Phòng không có thẩm quyền điều tra hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Trong trường hợp phát hiện vụ việc, cơ quan này cũng phải chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để xử lý theo thẩm quyền.

Ông Chương lý giải tội Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc được quy định tại Điều 375 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, thuộc Chương XXIV “Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp”.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ảnh: H.P.

Điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự (năm 2015) quy định về thẩm quyền điều tra như sau: “Cơ quan điều tra của CAND điều tra tất cả các tội phạm, trừ những tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra trong QĐND và Cơ quan điều tra VKSND Tối cao”.

“Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, Cơ quan điều tra VKS Quân sự trung ương điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ quy định tại Chương XXIII và Chương XXIV của Bộ luật Hình sự xảy ra trong hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, VKS, cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp”.

Về việc Công an TP Hải Phòng có phát hiện sai phạm này hay không, thiếu tướng Chương cho hay vào chiều 15/1, Thanh tra Công an TP Hải Phòng nhận được đơn do Thanh tra Bộ Công an chuyển về.

Đơn này của thiếu tá Trịnh Văn Khoa, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn, có nội dung tố cáo dấu hiệu sai phạm của một số cán bộ tại đơn vị mình khi giải quyết vụ việc phát hiện 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn phường Hợp Đức vào ngày 13/11/2020.

Ngay sau khi nhận đơn, ông Chương nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp nên chỉ đạo Thanh tra Công an TP Hải Phòng tiến hành thụ lý giải quyết theo quy định, khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề xuất các biện pháp xác minh.

Đến ngày 18/1, Giám đốc Công an Hải Phòng phê duyệt kế hoạch để thanh tra, xác minh. Ngày 19/1, Thanh tra Công an Hải Phòng đã làm việc với ông Khoa.

Tuy nhiên, ngày 20/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đồ Sơn, để điều tra vụ việc.

Theo thiếu tướng Chương, ông Khoa đã gửi đơn tố cáo đến Thanh tra Bộ Công an và Cơ quan điều tra VKSND Tối cao trước khi Công an Hải Phòng nhận được đơn.

Vì vậy, theo quy định, Công an Hải Phòng chỉ theo dõi đơn tố cáo chứ không tiến hành thanh tra, kiểm tra vì vụ việc đã được điều tra theo trình tự tố tụng.

"Mở rộng điều tra, không để lọt tội phạm"

Giám đốc Công an Hải Phòng cho hay quan điểm của ông cũng như Đảng ủy Công an TP là kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm, thoái hóa biến chất, không giữ được bản lĩnh và phẩm giá của người cán bộ công an.

Việc này sẽ được làm trên tinh thần "bất kể người đó là ai, không có vùng cấm, không bao che cho cán bộ".

Cụ thể, cơ quan này đã và đang phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND Tối cao điều tra mở rộng để làm rõ và xử lý đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn. Ảnh: Người Lao Động.

Hiện Công an Hải Phòng căn cứ trình tự điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền đối với nhóm cán bộ Công an Đồ Sơn có sai phạm.

Cụ thể, cơ quan này đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Công an quyết định tước danh hiệu CAND đối với thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp và trung tá Đinh Đình Việt - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy.

Giám đốc Công an Hải Phòng cũng quyết định tước danh hiệu CAND đối với thượng úy Đồ Hữu Dũng - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và thượng úy Nguyễn Viết Công - cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Hải Phòng thống nhất với UBKT Quận ủy Đồ Sơn hướng dẫn Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn tiến hành thủ tục đề nghị khai trừ đảng đối với 4 cán bộ nêu trên.

Ngày 10/5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố, tạm giam 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn. Họ gồm: Trung tá Đinh Đình Việt (Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy); thượng úy Đỗ Hữu Dũng (Phó đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) và thượng úy Nguyễn Viết Công (Cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội). Trong một diễn biến khác, từ ngày 17/5, đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng công an quận Đồ Sơn, đã tạm nghỉ việc để đi chữa bệnh

