Ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trời chuyển mát từ ngày mai.

Hiện nay (22/9), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ đêm nay đến ngày 24/9, ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h.

Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên có nơi trên 150mm/24h.

Đến ngày 26 - 27/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có khả năng chịu ảnh của không khí lạnh, có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh.

Từ ngày mai, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển mát.

Tại Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 23-26 độ.

