Mưa tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) sẽ giảm dần từ đêm nay và ngày mai. Từ ngày 15/10 bắt đầu có mưa nhiều trở lại.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin nhiều nạn nhân mất tích trong đó có cả lực lượng cứu hộ ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Trung tâm đã chỉ đạo các đài khí tượng cập nhật từng giờ về thời tiết tại khu vực này.

Vị trí thủy điện Rào Trăng 3

“Dự báo, mưa vẫn còn diễn ra ở khu vực này trong đêm nay và sáng mai mưa bắt đầu giảm dần, tuy nhiên, đôi lúc vẫn sẽ có mưa. Từ ngày 15/10 bắt đầu có mưa nhiều trở lại, cao điểm sẽ có mưa lớn từ 17 – 19/10”, ông Khiêm thông tin.

Hà Nội nguy cơ ngập lụt do bão số 7

Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, dự kiến 13h ngày mai (14/10) bão số 7 nằm trên vùng biển của các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sức gió mạnh nhất giật cấp 11.

Dự kiến chiều và tối 14/10, bão sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10, 11. Hoàn lưu của bão rất rộng, với vùng mây bao phủ toàn khu vực Vịnh Bắc Bộ sau đó tương tác với không khí lạnh phía Bắc tràn xuống sẽ gây mưa cho một khu vực rộng lớn.

Theo ông Lâm, trong đêm 14 ngày 15 khu vực phía Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu và từ ngày 16-17/10 đợt không khí lạnh mạnh sẽ bổ sung xuống kết hợp với hoàn lưu bão số 7 sẽ gây mưa lớn ở khu vực phía Bắc và khu vực miền Trung.

Tối và đêm nay (13/10) bão số 7 sẽ di chuyển lên đảo Hải Nam, tương tác với thực địa và không khí lạnh sẽ có diễn biến rất phức tạp, khó lường.

Từ sáng ngày 14/10 đến hết ngày 16/10 bão và hoàn lưu của bão sẽ gây mưa rất to cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa trung bình từ 200-300mm, có nơi lên tới 400mm.

“Hoàn lưu bão rất rộng sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn, triều cường ngày mai rơi vào buổi chiều, tương tác với bão gây ra nguy cơ vỡ đê ven biển nhất là khu vực Thái Bình, Nam Định…

Mưa bão gây ra nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi phía Bắc và ngập úng đô thị. Giông lốc, gió giật mạnh, tạo ra xung đột gây ra nguy hiểm các công trình như nhà cửa, cột điện, nhất là thời điểm người dân đi làm về cần hết sức chú ý”, ông Lâm nhấn mạnh.

Ông Lâm đưa ra nhận định, lượng mưa lớn tập trung dồn dập tạo ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao ở vùng núi phía Bắc, ngập lụt đô thị ở các thành phố lớn. Riêng Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa lớn và gió mạnh của hoàn lưu sau bão vẫn gây mưa to đến rất to cho khu vực này và gây nguy cơ sạt lở tại các mỏ than, biến động địa chất ở vùng núi.

Ngoài ra, lũ sẽ lên nhanh trong ngày 14 và 15/10, hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa to tại khu vực thượng Lào cũng có thể lượng nước đổ về gây nên lũ ở Thanh Hóa và Nghệ An.

Hoàn lưu của bão số 7 bao trùm cả Vịnh Bắc Bộ do nguồn ẩm lớn được bổ sung dồi dào từ Vịnh Bengal và các nơi về. Dự báo khu vực Hà Nội với lượng mưa 150 – 200mm gây ra nguy cơ rất cao ngập úng. Mưa ở Hà Nội bắt đầu từ trưa và chiều mai và gây ra nguy cơ ngập lụt trên diện rộng.

Cũng theo ông Lâm, hiện tại đã xuất hiện ATNĐ tại khu vực ngoài khơi Philippines và sau khi cơn bão số 7 đi vào bờ nước ta thì khả năng ATNĐ sẽ mạnh lên thành bão số 8 và đi vào biển Đông, dự kiến đêm 17/10, bão số 8 sẽ di chuyển vào tới bờ.

Ngoài ra, sự bổ sung của không khí lạnh mạnh trong ngày 16 và 17/10 khiến mưa trở lại vào khu vực Trung Trung Bộ. Sáng ngày 17/10, kết hợp giữa không khí lạnh và bão số 8 sẽ khiến mưa rất to ở khu vực Trung Trung Bộ, cao điểm vào ngày 17 - 18/10.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm kiếm 13 người cứu hộ mất tích 13 cán bộ trong đoàn cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 bị đất đá vùi lấp, mất tích đang được Quân khu 4 cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Hương Quỳnh