Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ đầu tháng 4/2021 đến nay lực lượng công an đã được tăng cường ở mức cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 28/4, đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch với TP.HCM.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ tháng 4/2021 đến nay lực lượng công an trong cả nước đã được tăng cường ở mức cao nhất.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn

Với TP.HCM, ông Sơn cho biết, Bộ Công an đánh giá đây là địa bàn trọng điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Từ đầu tháng 4/2021 đến nay, Bộ Công an đã 4 lần làm việc với công an các tỉnh phía Nam và đã quán triệt, chỉ đạo Công an TP.HCM vào cuộc chủ động và quyết liệt trong phối hợp phòng, chống dịch Covid-19”, ông Sơn thông tin.

Theo ông Sơn, sự an toàn về sức khỏe cho người dân, đảm bao an ninh trật tự, phòng, chống dịch trong dịp lễ 30/4, 1/5 và bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp… đã được lực lượng công an thực hiện ở mức cao nhất có thể.

Đánh giá nguy cơ cao từ đối tượng nhập cảnh trái phép, ông Sơn kiến nghị Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt tuyến biên giới, kể cả đường biển với yêu cầu cao nhất.

“Với hàng rào kiểm soát biên giới, lực lượng tuyến sau phải bọc lót kịp thời cho tuyến trước (lực lượng biên phòng). Công tác tuyên truyền đẩy mạnh, tập trung vào các đối tượng là người dân dọc biên giới, kể cả người dân làm nghề biển, đánh bắt cá. Để họ nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, không bao che cho hoạt động nhập cảnh trái phép, vì đây là đối tượng có nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh”, ông Sơn đề nghị.

Cũng theo ông Sơn, trong quý I/2021, công an cả nước đã phát hiện 1.400 vụ và 8.000 đối tượng nhập cảnh trái phép. Đã khởi tố nhiều vụ để xử lý, răn đe.

Cần chủ động từng kế hoạch phòng dịch cho từng sự kiện

Theo đại diện Bộ Y tế, TP.HCM cần chủ động có các kế hoạch ứng phó, phòng chống dịch cho dịp lễ 30/4, cho công tác bầu cử và các kỳ thi của học sinh từng cấp.

Với đề nghị này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cho biết, TP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cho từng sự kiện cụ thể. Nhất là dịp lễ 30/4, công tác bầu cử….

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, dịp lễ 30/4, TP cần kiểm soát tất cả các khu vui chơi giải trí, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc 5k, nhất là việc đeo khẩu trang phải bắt buộc.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

“TP.HCM phải kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; đi từng ngõ, gõ từng nhà như đã làm trước đây. Nâng yếu tố xét nghiệm cao hơn, để trong trường hợp có dịch thì làm nhanh, ổn định tình hình nhanh”, ông Long yêu cầu.

Cũng theo Bộ trưởng Long, với khả năng và kinh nghiệm đã có, TP.HCM cần hỗ trợ các tỉnh miền Tây và các tỉnh dọc biên giới về khả năng xét nghiệm, tầm soát dịch trong cộng đồng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương Đảng bộ, chính quyền TP thực hiện hiệu quả việc phòng chống dịch, chủ động, linh hoạt phát huy được sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Qua đó, TP.HCM đã dập dịch nhanh, kiểm soát tốt để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Thủ tướng đề ra.

Ông Bình cũng cho biết, không chỉ riêng TP mà nhiều địa phương thời gian qua xuất hiện tâm lý lơ là, không tuân thủ hết các quy định phòng dịch của Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

“Mục tiêu của Chính phủ là thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa chống dịch với nguyên tắc 5k cộng vắc-xin. Chúng ta kiên trì, xem như là cuộc trường kỳ kháng chiến trong phòng, chống dịch”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Cũng theo Phó Thủ tướng, TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, cần tập trung quán triệt sâu sắc các phương châm chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nhất là dịp 30/4, 1/5 và bầu cử.

Chú ý kiểm soát trường học, bến xe, sân bay, cơ sở tôn giáo, nơi tập trung đông người.

Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, nhất là trường hợp cố tình, đường dây đưa người nhập cảnh trái phép.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng hoan nghênh TP chủ động dừng bắn pháo hoa dù đã được cho phép, hành động này rất tích cực và mang nhiều ý nghĩa.

“Cũng rất tiếc, vì bắn pháo hoa là để bà con giải trí, hưởng thụ dịp lễ, nhưng vì dịch thì phải dừng và chắc chắn bà con ủng hộ”, Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tuyệt đối không để dịch lây lan trong dịp lễ Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu TP.HCM chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Ông yêu cầu phải tuyệt đối không để ca nào lây nhiễm xảy ra trong cộng đồng.

Hồ Văn