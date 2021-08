Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh, sớm đưa địa phương trở lại trạng thái bình thường mới.

Sau khi khảo sát thực tế tại nhiều xã, phường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bình Dương phải kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9

Nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo cũng như các kiến nghị phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong thời gian dịch bệnh xảy ra.

Thủ tướng đánh giá cao việc Bình Dương đã có 4 đơn vị cấp huyện vùng xanh, 2 đơn vị cấp huyện chuyển đổi từ vùng vàng qua vùng xanh. Tuy nhiên, dịch vẫn diễn biến phức tạp tại TP Thuận An, TP Dĩ An và thị xã Tân Uyên, nhất là 15 phường của 3 địa phương này. Do đó cần phải tập trung cho 15 phường này nhiều hơn, cao hơn, quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương kiểm soát được dịch bệnh nhanh nhất có thể, phấn đấu chậm nhất đến ngày 15/9 phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế, nhanh chóng đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Tiếp tục thực hiện hai mục tiêu, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, phải lấy phường, xã, nhà máy, xí nghiệp là pháo đài, người dân là chiến sĩ, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Để làm được việc này, chính quyền và người dân phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và Công điện của Chính phủ về giãn cách xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một điểm cung cấp thực phẩm cho người dân ở TP Thuận An

Về chăm lo đời sống của người dân, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương phải cung ứng, đáp ứng đủ lương thực, thực phẩm, tiếp cận y tế của người dân, không để người dân bị đói bữa, đứt bữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Bình Dương tăng cường xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng thu dung, điều trị phân tầng các bệnh nhân mắc Covid-19, đảm bảo hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin vào phòng, chống dịch bệnh để người dân dễ tiếp cận.

Một trong những lưu ý mà Thủ tướng đề cập là ngành chức năng phải lên kế hoạch, phương án thu dung người lang thang cơ nhỡ, đưa về các trung tâm an sinh xã hội trong thời gian giãn cách xã hội.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện, cơ sở điều trị. Đoàn cũng trực tiếp đến kiểm tra các điểm cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân, các doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ”.

Thủ tướng trực tiếp kiểm tra sự đáp ứng của đường dây nóng với người dân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra việc người dân gọi điện tới số điện thoại khẩn cấp của phường để được hỗ trợ y tế.

Xuân An