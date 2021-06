Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Công an

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Công an đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Dương thực hiện nhiệm vụ 24/24h tại các chốt kiểm dịch

2 tập thể được tặng Bằng khen gồm: Công an thành phố Chí Linh, Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Công an.

3 cá nhân được tặng Bằng khen gồm: Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Công an; Đại úy Phạm Thị Hòa, Cán bộ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an và Thượng úy Lê Thị Hòa, Cán bộ Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an.



* Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Công an, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Chinhphu.vn

CÙNG VIETNAMNET CHUNG TAY ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG COVID-19. MỌI ĐÓNG GÓP XIN GHI RÕ ỦNG HỘ MS 2021.VACXINCOVID 1. Chuyển khoản tới tài khoản Vietcombank: - Tài khoản số 0011002643148 , Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

, Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Bank account: 0011002643148 , Bank for foreign trade of Vietnam - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNVX. 2. Chuyển khoản tới tài khoản Vietinbank - Tài khoản Vietinbank: số 114000161718 , Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Đống Đa.

, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Đống Đa. - Bank account Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch, Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội, Swift code: ICBVVNVX126 3. Trực tiếp ủng hộ tại báo VietNamNet: - Toà soạn Báo VietNamNet: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 092 345 7788

- Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam: số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 096 223 7788