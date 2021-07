Trong mùa giải bóng đá EURO vừa qua, Tài thua số tiền lớn nên lái ô tô lên khu vực biên giới buôn hàng chục kg ma túy.

Ngày 14/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy; Công an huyện Thanh Chương; Đội 3 Phòng CSGT (Công an tỉnh) bắt giữ Phạm Xuân Tài (SN 1979, trú tại tỉnh Hải Dương), thu giữ 18kg ma túy đá, 3kg ketamine, 50.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô và 1 khẩu súng quân dụng có 7 viên đạn.

Theo đó, qua công tác điều tra, Công an TP Vinh phát hiện đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về TP Vinh tiêu thụ rồi tiếp tục đưa ra phía Bắc.

Trung tuần tháng 6/2021, Công an TP Vinh xác lập chuyên án, bố trí lực lượng, tập trung xác minh tại nhiều địa bàn để đấu tranh bóc gỡ đường dây ma túy.

Công an xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Xuân Tài (SN 1979, trú tại thôn Bì Đổ, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Tài là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, có mối quan hệ với nhiều đối tượng mua bán ma túy tại TP Vinh.

Đối tượng Phạm Xuân Tài bị lực lượng chức năng bắt giữ

Tài liên hệ với các đối tượng người Lào qua mạng để mua ma túy . Tài hoạt động tinh vi, thường mang theo vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Những lần vào Nghệ An, Tài nhập vai người ship hoa quả hòng qua mặt lực lượng chức năng tại TP Vinh.

Quá trình xác minh, Tài không chỉ hoạt động mua bán ma túy mà còn ham đánh bạc, cá độ bóng đá. Trong mùa giải EURO vừa qua, Tài đã thua lỗ số tiền lớn.

Tổ chuyên án nhận định, ngày 10/7, Tài sẽ di chuyển lên khu vực biên giới Việt - Lào thuộc huyện Thanh Chương mua ma túy. Số ma túy này sẽ được vận chuyển về TP Vinh tiêu thụ hoặc tập kết ra các tỉnh phía Bắc.

Tang vật vụ án

Rạng sáng 12/7, Tài di chuyển từ Hà Nội vào TP Vinh thuê khách sạn nghỉ. Sau đó, Tài di chuyển lên khu vực Cầu Rộ, thuộc huyện Thanh Chương để khảo sát địa bàn rồi quay về TP Vinh.

Khoảng 21h cùng ngày, Tài di chuyển theo QL46 lên huyện Thanh Chương. Lúc di chuyển, Tài lái xe cắt đuôi nhiều lần, đến khu vực biên giới xã Thanh Thuỷ thì bất ngờ quay xe chạy với tốc độ cao.

Lúc hơn 22h, tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương), lực lượng chức năng bao vây bắt giữ Phạm Xuân Tài.

Trong quá trình bắt giữ, Tài cố thủ trong xe, tay cầm sẵn khẩu súng quân dụng CZ83 đã lên đạn. Các tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, đập vỡ kính lái, kịp thời khống chế và tước bỏ vũ khí.

Bảo An