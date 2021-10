Trên thẻ căn cước công dân gắn chíp, Bộ Công an tích hợp thông tin thẻ xanh, tiêm chủng, giấy đi đường, thông tin xét nghiệm, giấy phép lái xe và nhiều tiện ích khác.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) sáng nay (3/10) cho biết, những người tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 sẽ được cấp thẻ xanh. Thẻ vàng được cấp cho người tiêm mũi 1.

Theo C06, khi đến nơi công cộng hay cơ quan, người dân chỉ cần đưa thẻ để những nơi này quét mã QR và sẽ hiện ra thông tin.

Tích hợp thông tin thẻ xanh Covid-19 trên căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: MH

Đến nay, Bộ Công an đã trả khoảng 45 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử tới tay người dân. Chip điện tử được tích hợp trong căn cước công dân gồm các trường thông tin cơ bản của công dân, có chứa thông tin sinh trắc học, ảnh chân dung và vân tay theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO. Tất cả các thông tin lưu trữ đều được bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin bởi Ban Cơ yếu Chính phủ.

Việc tích hợp thẻ xanh Covid trên căn cước công dân gắn chíp là một trong các tiện ích được Bộ Công an triển khai các ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chíp, phục vụ các mặt của đời sống xã hội và thực hiện các thủ tục, giao dịch được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức.

Đoàn Bổng