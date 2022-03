Để tránh tình trạng 15 cá thể hổ bị chết trong khi di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội và Quảng Bình, các đơn vị liên quan đã lên kế hoạch dài ngày trước khi vận chuyển.

Trao đổi với PV VietnamNet, ông Nguyễn Quốc Minh, Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An) cho biết, kế hoạch bàn giao 8 cá thể hổ đang gửi nuôi nhốt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho Vườn thú Hà Nội (UBND TP. Hà Nội) chưa xác định thời gian cụ thể. Các cá thể hổ khi giao nhận sẽ có cam kết giữa các bên, đảm bảo an toàn từ Nghệ An ra Hà Nội.

“Ngày giờ bàn giao cá thể hổ thì chưa được xác định. Khi bàn giao hổ thì phía bên nhận là Vườn thú Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Nguyên tắc khi tiếp nhận hổ là phải bắn thuốc mê xong mới vận chuyển vào lồng sắt. Lúc nào hổ tỉnh táo trở lại mới cho lên xe di chuyển. Trường hợp hổ chưa tỉnh táo trở lại thì tuyệt đối không được di chuyển”, ông Minh cho hay.

Đàn hổ 8 con ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm sẽ được vận chuyển ra Vườn thú Hà Nội

Giải thích nguyên do các cá thể hổ bị chết trong lúc giải cứu trước đây, ông Minh cho biết, trong quá trình lực lượng công an đánh án, vây bắt hổ nuôi nhốt trong nhà dân cần phải làm nhanh gọn, bất ngờ, phương án hiệu quả, trong khi thời tiết ở Nghệ An lúc đó rất nắng nóng. Trường hợp vận chuyển hổ trong thời gian đang mê man thì rất nguy hiểm.

Theo ông Minh, nhiều động vật hoang dã vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam đều khoẻ mạnh bình thường. Đơn vị tiếp nhận sẽ thuê một cơ quan vận chuyển chuyên nghiệp các cá thể hổ này. Cụ thể đơn vị nào sẽ được thuê vận chuyển hổ thì lực lượng Kiểm lâm Nghệ An vẫn chưa nắm rõ.

“Trước đây Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Nghệ An) nhập động vật từ nước ngoài về thì phải thuê một tổ chức vận chuyển chuyên nghiệp. Nếu có trường hợp gì bất trắc xảy ra thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm theo quy định”, ông Minh dẫn chứng.

Cùng ngày, ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, sắp tới 7 cá thể hổ đang được chăm sóc, cứu hộ tại trung tâm sẽ được bàn giao cho Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) tiếp nhận.

Mỗi cá thể hổ hiện nay cân nặng khoảng từ 40 – 50kg. Dự kiến thời điểm bàn giao các cá thể hổ vào ngày 20/3 sắp tới.

2/7 cá thể hổ đang được nuôi nhốt ở trong chuồng chật hẹp tại Vườn Quốc gia Pù Mát

“Phương án vận chuyển sẽ được đại diện Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ra Pù Mát mấy ngày trước để tiếp cận, làm quen các cá thể hổ. Sau đó, trường hợp dụ được hổ vào chuồng thì tốt, nếu không sẽ dùng phương án đánh thuốc mê. Khi hổ tỉnh lại mới thực hiện vận chuyển mỗi con ở một chuồng riêng”, ông Cường thông tin.

Ba ngày vây bắt 24 cá thể hổ trái phép

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 1/8/2021, lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) triển khai vây bắt ô tô 7 chỗ BKS: 37A – 032.58 đang vận chuyển động vật hoang dã di chuyển từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) qua địa bàn Nghệ An tiêu thụ.



Khoảng 4h sáng cùng ngày, tổ công tác phát hiện chiếc xe đi qua địa bàn xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu), lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành hiệu lệnh. Tài xế xe 7 chỗ tiếp tục bỏ chạy, tổ công tác truy đuổi nhưng bị đối tượng lùi xe húc vào tổ công tác.

Công an Nghệ An vây bắt được 2 đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ con trái phép...

Tổ công tác đã bố trí lực lượng, vây bắt 2 người đàn ông trên ô tô chở 7 cá thể hổ nhỏ. 7 cá thể hổ nặng hơn 30kg, được đựng trong 4 sọt nhựa nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Sau đó, các cá thể hổ bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã (Vườn Quốc gia Pù Mát) nuôi dưỡng đến nay.



Tiếp đến, ngày 4/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép tại 2 hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Đàn hổ được bắn thuốc mê, đưa vào lồng sắt di chuyển tới Khu sinh thái Diễn Lâm chăm sóc.

Tuy nhiên, có 9 con hổ đã bị chết chưa rõ nguyên nhân, 8 cá thể hổ còn lại được nuôi cho đến nay.

Các cá thể hổ bị bắn thuốc mê sau khi đưa ra khỏi chuồng nhà dân nuôi nhốt

Sau hơn 7 tháng gửi nuôi hộ, đàn hổ 8 con này đã được các cơ quan chuyên môn ở tỉnh Nghệ An tìm được nơi đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng.

