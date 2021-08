Công an quận Hà Đông, Hà Nội sáng nay (19/8) tổ chức hiến máu nhân đạo, phối hợp với UBND quận tặng 500 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ kế hoạch của Công an TP Hà Nội trong phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng phòng chống dịch Covid-19.

Trong sáng nay, lực lượng Công an quận Hà Đông chung tay ủng hộ 10 tấn gạo, 500 thùng mì tôm tương đương với 500 suất quà gửi đến các hộ gia đình, sinh viên, người lao động ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú trên địa bàn.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình giọt máu nghĩa tình - chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, gần 300 cán bộ, chiến sỹ Công an quận tham gia hiến máu nhân đạo.

Thượng tá Ngô Tiến Bắc, Phó Trưởng Công an quận Hà Đông tham gia hiến máu sáng nay

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, chương trình tặng quà và hiến máu nhân đạo nằm trong chuỗi các hoạt động của lực lượng Công an. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trên địa bàn quận duy trì 36 tổ tuần tra, duy trì 51 chốt kiểm soát với 136 cán bộ, chiến sỹ.

Tập thể Công an quận ủng hộ 128 triệu đồng vào quỹ tiêm phòng vắc xin, hàng nghìn suất quà gồm các nhu yếu phẩm được trao tận tay những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trung úy Trịnh Thu Giang tham gia hiến máu

Tại khu vực hiến máu ở hội trường Công an quận, Trung úy Trịnh Thu Giang, Đội CSGT Công an quận Hà Đông chia sẻ, đây không phải lần đầu tiên chị hiến máu, nhưng cảm xúc hôm nay đặc biệt hơn khi hôm nay là ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân.

"Giữa thời điểm dịch bệnh, chúng tôi là lực lượng tuyến đầu, có nhiệm vụ, trách nhiệm đối với người dân. Mỗi người hiến một chút máu là đã giúp được rất nhiều người bệnh", Trung úy Giang tâm sự.

Còn Đại úy Ngô Thị Thu Hiền, Đội Cảnh sát hình sự bày tỏ hạnh phúc và tự hào khi đóng góp phần nào công sức cho cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh và giúp đỡ cho các bệnh nhân đang cần máu.

Đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thông tin, khoảng 200 đơn vị máu từ các cán bộ chiến sĩ Công an quận Hà Đông sẽ được tiếp nhận vào kho dự trữ của viện. Được biết, lượng máu dự trữ trong Viện hiện tại khá đủ.

Những nơi nào thiếu máu, Viện sẽ chuyển cho đơn vị đó, đặc biệt ưu tiên cho khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam.

500 suất quà được trao tận tay người dân gặp khó khăn

Gần 300 cán bộ chiến sỹ tham gia hiến máu nhân đạo

Công an ở các lực lượng tham gia hiến máu

Công an Hà Nội hiến máu nhân đạo, tặng gạo cứu đói cho người dân khó khăn

Dự kiến hôm nay có hơn 200 đơn vị máu được chuyển về Viện Huyết học và truyền máu Trung ương

