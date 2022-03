Ngày 8/3, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt điện có sức chở lớn đầu tiên kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.

Ông Trần Quang Lâm- Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, phát triển giao thông công cộng được TP xem là mũi nhọn, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị văn minh - hiện đại - nghĩa tình. TP hiện phát triển nhiều phương thức như metro, hệ thống xe buýt, xe đạp điện công cộng…

Các đại biểu cắt băng khai trương tuyến xe buýt điện có sức lớn đầu tiên tại TP.HCM

Riêng xe buýt, nhiều năm nay TP đã xác định phải ‘thay máu’ hệ thống xe buýt cũ sử dụng nhiên liệu dầu diesel bằng xe buýt mới chạy bằng năng lượng sạch. Hiện, TP có 152 tuyến xe buýt với tổng số phương tiện đạt 2500 chiếc, trong đó xe buýt chạy bằng nhiên liệu sạch CNG chiếm trên 500 xe, đạt 20%.

Lãnh đạo Sở GTVT TP cho biết, hơn 10 năm trước, TP cũng đã mời các Tập đoàn nước ngoài với sự hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế để nghiên cứu xe buýt điện. Các nghiên cứu đều cho rằng TP.HCM có khí hậu nhiệt đới, khu vực phía nam có 2 mùa nắng mưa rõ rệt nên việc nghiên cứu xe điện là một thách thức lớn, đặc xe buýt có sức chở lớn.

Không gian bên trong xe buýt điện

Khu vực ưu tiên cho người khuyết tật

Người dân trải nghiệm xe buýt điện

Sau thời gian dài khảo sát, đánh giá các điều kiện, TP.HCM đã thống nhất báo cáo Chính phủ và chính thức đưa vào khai thác loại hình vận tải công cộng mới này.

Về quy mô, 5 tuyến xe buýt triển khai thí điểm sẽ có 77 phương tiện hiện đại. So với xe buýt truyền thống, xe buýt điện điện này được trang bị nhiều công nghệ an toàn như cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn, chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống, tự động kiểm soát hành vi người lái...

Hành khách ngồi trên xe buýt điện được cung cấp WiFi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí. Đặc biệt, cửa được thiết kế thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận…

Xe buýt điện chính thức khai trương

Xe buýt điện được đánh giá hiện đại với việc ứng dụng nhiều các tuyến xe buýt điện ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, hệ thống vé điện tử văn minh, dịch vụ chất lượng

Tiền đề hình thành hệ thống giao thông vận tải hiện đại, an toàn

Tại buổi lễ khai trương xe buýt điện, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cũng nhìn nhận việc phát triển hạ tầng giao thông công cộng với xu hướng phát triển giao thông xanh, thông minh là hướng đi đúng đắn, phát triển bền vững nhằm tạo sự tiện lợi giúp người dân TP thay đổi thói quen đi lại.

Trong đó, xe buýt điện, xe buýt CNG là mục tiêu đúng đắn mà cả thế giới đang triển khai và TP.HCM cũng không thể tách rời.

“Quan trọng phương tiện công cộng phải thực sự tiện lợi, tiện ích thì mới tạo thói quen của người dân TP tham gia giao thông công cộng nhiều hơn, thích thú đi lại nhiều hơn”- ông Bình nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP.HCM, UBND TP Thủ Đức... trải nghiệm xe buýt điên đầu tiên cửa TP.HCM khai trương

Lãnh đạo UBND TP cho biết, trong thời gian tới TP sẽ tiếp tục phát triển loại hình phương triển giao thông này nhằm kết nối với hệ thống metro số 1. Ngoài ra, với sự tài trợ của ngân hàng thế giới, TP.HCM cũng đang làm thủ tục triển khai xây dựng đề án phát triển tuyến giao thông xanh đi từ phía Đông sang phía Tây với tổng kinh phí trên 1.500 tỷ đồng. Dự án này dự kiến hoàn thành năm 2023.

“Tuyến xe buýt điện hôm nay khai trương được kỳ vọng là bước tiền đề hình thành hệ thống giao thông vận tải hiện đại, an toàn, ít ô nhiễm. Bên cạnh đó, tuyến này giúp thay đổi thói quen người dân trong việc lựa chọn phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.

Xe buýt điện di chuyển qua khu vực tòa nhà UBND TP.HCM

Ngoài ra, các tuyến xe buýt điện ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, hệ thống vé điện tử văn minh, dịch vụ chất lượng cao … sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân TP ngày một tốt hơn”- ông Bình nhấn mạnh thêm.

Lộ trình cụ thể của tuyến D4 bao gồm: Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Nguyễn Thái Bình - Ký Con - Võ Văn Kiệt - Hầm vượt sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ - Trần Quý Kiên - Bát Nàn - Trương Văn Bang - Phan Văn Đáng - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Võ Chí Công - Lê Văn Việt - Nguyễn Văn Tăng - Nguyễn Xiển – KĐT Vinhomes Grand Park.



Tần suất hoạt động 20 phút/chuyến, dịch vụ xuyên suốt từ 5h đến 21h15 hàng ngày. Giá vé 3.000 đồng/lượt đối với học sinh, sinh viên và 7.000 đồng/lượt với nhóm khách còn lại. Vé tập bán trước có giá 157.500 đồng/tập 30 vé. Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em cao 1,3m trở xuống và các đối tượng chính sách khác theo quy định của thành phố sẽ được miễn phí.

Tuấn Kiệt