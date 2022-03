Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ Sở Kế hoạch Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An.