Những F0 khỏi bệnh được nhận định là nguồn lực quý, sẽ miễn nhiễm trong một thời gian nhất định nên, TP.HCM trân trọng mời gọi những người này tham gia công tác chống dịch, có trả lương.

Chiều Quốc khánh 2/9, UBND TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Chủ trì buổi họp báo có ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Phạm Đức Hải.

Buổi họp báo diễn ra trong bối cảnh các lực lượng đang dồn sức thực hiện các chính sách an sinh, chăm lo đời sống người dân với mục tiêu đến 15/9, TP kiểm soát được dịch bệnh theo Nghị quyết 86 và Chỉ thị 11 của UBND TP.

TP.HCM họp báo thông tin về dịch bệnh Covid-19. Ảnh: TTBC

Theo ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT, trong 24h qua, các cơ quan báo chí đã gửi tới Ban Chỉ đạo các nhóm vấn đề cần được thông tin, cụ thể: Thứ nhất, về y tế quan tâm đến số ca tử vong mắc mới, xét nghiệm và tiêm chủng; Thứ hai, tình trạng đơn hàng đi chợ tăng đột biến trong ngày lễ thế nào? Thứ 3, có F0 khỏi bệnh nhiều thì tham gia chữa bệnh thế nào?

Thông tin vào nội dung, ông Phạm Đức Hải cho biết: Sáng nay, trên đường có nhiều cờ đỏ tung bay, màu đỏ chính là khẳng định quyết tâm của nhân dân cùng chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19.

Công tác chỉ đạo ông Hải cho biết, ngày 1/9, Bộ Y tế ra Chỉ thị 09/CT-BYT về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19.

Ông Hải nhấn mạnh việc, TP.HCM, Bình Dương và các địa phương đang triển khai các trạm y tế lưu động, tiếp tục vận hành hiệu quả, để điều trị F0 tại nhà.

Tiếp đó, ông Hải thông tin chi tiết các số liệu trong công tác phòng, chống dịch như số ca bệnh, ca tử vong, công tác xét nghiệm, tiêm chủng, công tác an sinh,... (xem cụ thể box cuối bài).

Đến ngày 1/9 có 116.337 F0 khỏi bệnh xuất viện

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin, số ca xuất viện đến ngày 1/9 là 116.337 ca.

Theo ông, đối với trường hợp đã xuất viện, những người này là nguồn lực quý cho việc vận động tham gia phòng, chống dịch trong hỗ trợ điều trị.

Các y, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện dã chiến thu dung. Ảnh Thanh Tùng



Ông Nam cho biết, từ chủ trương vận động những trường hợp F0 khỏi bệnh tham gia hỗ trợ trong công tác điều trị, chăm sóc tại bệnh viện, TP cũng tính đến việc “tuyển dụng” những người này qua trả lương để họ hỗ trợ công tác chống dịch.

Theo ông Nam, khi những F0 đã được điều trị khỏi, trong một thời gian nhất định sẽ miễn nhiễm với Covid-19.

Trước khi đưa những người đã khỏi bệnh vào làm việc, sẽ làm test kháng thể, để bố trí phù hợp. Nếu kết quả tốt thì vận động tham gia vào công tác phục vụ hỗ trợ điều trị, như hướng dẫn, vệ sinh khử khuẩn… để các nhân viên y tế thực hiện các công việc chuyên sâu hơn.

Và cũng từ chủ trương của thành phố, ông Hải khẳng định: Thành phố trân trọng mời gọi các F0 đã khỏi bệnh tham gia chống dịch.

Shipper hoạt động trở lại, giảm tải cho lực lượng đi chợ hộ

Thông tin về tình hình vận chuyển, lưu thông hàng hóa, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương cho biết, ngày 30/8 có 7.516 shipper đã hoạt động, ngày 31/8 là 9.124 và nhận số đơn hàng 164.621.

Theo ông, bước qua ngày 1/9, số shipper tham gia hoạt động đã tăng đến 10.782 người và số đơn hàng cung ứng là 196.635.

“Số đơn này cao hơn rất nhiều so với một ngày bình thường lực lượng đi chợ hộ đã thực hiện”, ông Phương nói.

Ông Phương cũng dẫn chứng, ví như ngày 30/8, số hộ đăng ký đi chợ hộ cao nhất những ngày qua là 176.907 và tổng số đơn hàng đã nhận là 130.777 đơn hàng, thấp hơn nhiều so với 196.635 đơn hàng mà hơn 10 ngàn shipper vận chuyển, cao hơn toàn bộ lực lượng đi chợ hộ.

Phó giám đốc Sở Công Thương TP khẳng định, chủ trương để cho shipper hoạt động trở lại trong kiểm soát có điều kiện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch là đúng đắn.

Ông cũng cho rằng việc hoạt động trở lại của shipper sẽ giảm tải cho lực lượng đi chợ hộ để tập trung cho công tác phòng, chống dịch và công tác khác.

Về hiện tượng lừa đảo trong việc đăng ký đi chợ, ông Nguyên cho biết, Sở Công Thương có làm việc với các địa phương về vấn đề này. Sở đã triển khai tới các đầu mối quận, huyện để khuyến cáo người dân.

“Mấy ngày gần đây thì không có chuyện đó nữa”, ông nói và cũng đề nghị nếu các cơ quan báo chí có thông tin thì báo cho Sở.

Sau ngày 6/9, giấy đi đường còn hiệu lực?

Một trong những nội dung về hiệu lực của giấy đi đường sau thời điểm ngày 6/9 đã được ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP thông tin tại cuộc họp báo.

Theo ông, đây là nội dung mà người dân và các phóng viên quan tâm. Ông Hà cho biết, việc này còn tùy theo tình hình và công tác giãn cách thế nào.



Theo ông Hà, nếu kéo dài giãn cách thì Công an TP sẽ có phương án thuận lợi nhất, không gây thêm phiền hà cho người dân.

Thượng úy Trương Tiến Thành quét mã QR khai báo di chuyển nội địa của người dân khi đi qua chốt kiểm soát trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Ảnh: Thanh Tùng



Về việc kiểm tra, kiểm soát quét QR, về cơ bản khi cầm điện thoại, tiếp xúc gần cũng có nguy cơ. Nhưng nguy cơ từ cán bộ công an lây cho người dân không cao, vì lực lượng làm việc đều thực hiện 5k, sát khuẩn thường xuyên.

Thông tin thêm về lưu lượng xe ra đường, không gây ùn tắc thì không có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ông cho rằng, quan trọng nhất là giãn cách nhà với nhà, người với người. Còn lưu thông trên đường là để cung ứng hàng hóa, trong đó có việc vừa qua Công an TP đã tăng thêm 20.000 giấy cho các nhân viên siêu thị, các phương án kiểm soát lưu thông luôn tính đến an toàn trong phòng, chống dịch, tránh nguy cơ lây lan.

Do đó, vấn đề an sinh cho dân hiện này cũng là vấn đề quan trọng cùng với công tác phòng, chống dịch.

Trạm y tế lưu động test nhanh, phát hiện nhiều shipper dương tính

Liên quan đến việc cho shipper hoạt động trở lại phải kiểm soát chặt chẽ bằng xét nghiệm, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết, từ ngày 30 - 31/8, các trạm y tế lưu động đã test nhanh mẫu gộp 3 cho 542 shipper thì phát hiện 7 trường hợp dương tính.

Ngày 1/9, xét nghiệm 2.898 shipper thì có 27 trường hợp dương tính. Ngày 2/9 xét nghiệm 3.291 shipper có 30 trường hợp dương tính.

Công tác xét nghiệm rất hiệu quả khi phát hiện ra nhiều ca dương tính.

Dựa trên kết quả xét nghiệm mẫu gộp của vùng xanh, vàng, hiện các quận, huyện đang thực hiện cho xong các vùng để đến 6/9 có đánh giá tổng thể về các vùng đỏ, cam, xanh.

Bộ đội tham gia hỗ trợ phát các gói quà an sinh đến người dân. Ảnh: Thanh Tùng

Trong tối 1/9, trên chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời", Phó Chủ tịch TP Võ Văn Hoan cho biết, các gói hỗ trợ người gặp khó khăn đang triển khai, hạn cuối cùng đến ngày 6/9 phải hoàn thành.

Ông Hoan cũng cho biết, tất cả những ai gặp khó khăn đều được hỗ trợ, không phân biệt tạm trú hay thường trú, cũng không cần thủ tục giấy tờ gì, chỉ cần địa phương lập danh sách, gửi lên duyệt là được.

Theo ông Hoan, TP.HCM đã chi hai gói hỗ trợ và gói bổ sung cho người nghèo, hộ khó khăn và lao động tự do mất việc vì Covid-19, mỗi xuất hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/hộ hoặc người.

Việc hỗ trợ cũng sẽ kéo dài nếu tình hình dịch bệnh chưa chấm dứt với tinh thần "dứt khoát là có, dù chưa biết hỗ trợ mức nào".

Chi tiết số liệu về phòng, chống dịch

Về y tế, tổng số trường hợp mắc Covid-19: Tính đến 18h 1/9, có 227.129 ca, trong đó 226.681 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 448 ca nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 41.040 bệnh nhân, trong đó: có 2.890 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.749 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 1/9: có gần 3.370 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là hơn 116.000); 217 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là 9.724).

Về số ca tử vong, trong ngày 31/8 có 303 ca, đến 1/9 giảm còn 217 ca.

Kết quả xét nghiệm: từ 18h ngày 31/8 đến 18h ngày 1/9 đã lấy hơn 443.000 mẫu, trong đó có gần 7.700 mẫu đơn và hơn 6.200 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là hơn 391.000 mẫu.

Về tiêm chủng vắc xin, tổng số triển khai đến 1/9 là hơn 6,2 triệu (tăng hơn 6.400 mũi so với ngày 31/8), trong đó tổng số mũi 1 là gần 5,9 triệu, mũi 2 là hơn 350.500; số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là hơn 685.000.

Về an sinh, trong ngày 2/9, Trung tâm an sinh tại các kho của MTTQ TP đã tiếp nhận nhiều loại mặt hàng như rau củ, gạo… của tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp trị giá hơn 5,3 tỷ đồng.

Hàng nhu yếu phẩm, thuốc, rau củ các loại được phân phối đến quận 1, 3, 4, 6, 8, Tân Phú, Bình Thạnh, Nhà Bè, Cần Giờ và 17 bếp ăn, trị giá hơn 4,3 tỷ đồng.

Từ ngày 15/8 đến 2/9, tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, TP Thủ Đức hơn 1,37 triệu túi (tăng 110 nghìn túi so với ngày 1/9).

Về tiếp nhận những người lang thang, cơ nhỡ sinh sống nơi công cộng vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội, trong ngày 2/9 đã đón 33 người, lũy kế từ ngày 23/8 đến 2/9 đã tiếp nhận 843 người.

Đối với những trường hợp cai nghiện ma túy, trong ngày đã tiếp nhận 12 trường hợp đưa vào các trung tâm; lũy kế từ ngày 23/8 đến 2/9 đã đưa 125 người vào các nơi cai nghiện.

Hồ Văn