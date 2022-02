Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở TP.HCM đang thực hiện, chuẩn bị triển khai gặp khó khiến chính quyền TP phải kiến nghị lên Thủ tướng gỡ vướng mắc.

Sở GTVT TP.HCM tổng hợp 13 dự án hạ tầng giao thông đang gặp nhiều khó khăn để chuyển hồ sơ cho Sở KH&ĐT tổng hợp, báo UBND TP để kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ.

Trong số 13 dự án này có những dự án đang và chuẩn bị triển khai theo hình thức đầu tư công, đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Nút giao ngã ba Cát Lái, hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM

4 dự án thuộc nhóm chuẩn bị đầu tư

Dự án cầu đường Bình Tiêntheo hình thức BT (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh) đi qua quận 6, quận 8 và huyện Bình Chánh.

Theo Sở GTVT TP, ngày 28/2/2020, UBND TP có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp tổ công tác về đầu tư trên địa bàn TP. Theo đó, các cơ quan chức năng cần làm việc để thống nhất với nhà đầu tư về hình thức đầu tư dự án cầu Bình Tiên. Từ đó tham mưu, đề xuất UBND TP theo hướng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách TP hoặc theo hình thức BT theo đúng quy định tại Nghị định 63/2018. Tuy nhiên, đến nay mọi việc chưa có tiến triển.

Dự án thứ hai là công trình xây dựng cụm cảng trung chuyển - ICD tại phường Long Bình, TP Thủ Đức, tổng vốn đầu tư 6.200 tỷ đồng. Cuối năm 2021, Sở GTVT đã có báo cáo về việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhưng đến nay chưa có động thái mới.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (gần 16.000 tỷ đồng). Hồi cuối năm 2021, UBND TP đã kiến nghị ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 5.901 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhưng chưa có hồi đáp.

Sở GTVT đề nghị Sở KH&ĐT rà soát, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện và thủ tục tiếp theo ba dự án trên.

Đối với dự án đường vành đai 3 TP.HCM, hiện nay Sở GTVT đã rà soát, hoàn thiện dự thảo tờ trình UBND TP trình Thủ tướng về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án với có tổng mức dự toán 75.777 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 41.872 tỷ đồng.

TP cũng đã kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo bố trí nguồn vốn trung ương với kinh phí gần 40.000 tỷ đồng và các cơ chế chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện. Dự kiến dự án hoàn thành đưa vào khai thác toàn tuyến trong năm 2026.

Các đoàn tàu thuộc tuyến metro số 1 được nhập về TP.HCM cuối năm 2021

9 dự án thuộc nhóm đang thực hiện

Sở GTVT TP liệt kê tuyến đường sắt đô thị số 1 (tuyến metro Bến Thành- Suối Tiên). TP kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho TP.HCM sử dụng ngân sách TP để hỗ trợ kinh phí đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Công ty TNHH một thành viên đường sắt TP.HCM trong giai đoạn chuẩn bị vận hành khai thác thương mại tuyến.

Dự án xây dựng đường nối Trần quốc Hoàn (kinh phí 4.849 tỷ đồng) được bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Sở GTVT cũng đã có báo cáo UBND TP kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án. Hiện nay, UBND TP đã có văn bản về việc bàn giao đất quốc phòng thực hiện dự án.

TP kiến nghị Thủ tướng cho phép thực hiện trước việc bàn giao mặt bằng khu đất khoảng 11,8ha đất quốc phòng với hình thức Bộ Quốc phòng chuyển giao cho địa phương quản lý để thực hiện dự án.

Dự án đường Vành đai 2 đoạn kết nối từ Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1 (tổng mức đầu tư 2765 tỷ đồng theo hình thức BT). Dự án do Công ty cổ phần Vạn Phúc Bắc Ái làm nhà đầu tư, triển khai từ năm 2017 và đến tháng 3/2020 đã phải tạm dừng thi công. Nguyên nhân do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT.

Dự án Mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn (tổng mức đầu tư hơn 4900 tỷ đồng) do Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm nhà đầu tư theo hình thức BT.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 100% trục đường chính đoạn từ cầu Sài Gòn đến cuối nút giao Đại học Quốc Gia TP, nâng cấp, rải nhựa toàn bộ đoạn Dĩ An (Bình Dương) cho xe lưu thông; hoàn thành 93% trục đường song hành bên phải và 74% trục đường song hành bên trái. Khối lượng thi công còn lại chưa hoàn thành do vướng mặt bằng tại TP Thủ Đức, TP Dĩ An.

Ngoài ra, dự án này bị chồng ranh với một số dự án khác như Metro số 1, Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2, dự án tuyến ống truyền dẫn nước sạch D2400mm từ ngã tư Bình Thái - cầu Điện Biên Phủ).

Toàn cảnh dự án xa lộ Hà Nội

Dự án xây dựng cầu Bình Triệu (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 2.387 tỷ đồng do Công ty Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm nhà đầu tư theo hình thức BT.

Công trình cầu đường Bình Triệu 2 (giai đoạn 2), vốn hơn 2.380 tỷ đồng, Sở GTVT đã kiến nghị UBND TP có văn bản cho phép ngưng thực hiện dự án theo hình thức BOT. Sở này cho rằng cơ quan chức năng cần chủ động làm việc, trao đổi nghiệp vụ với Bộ KH&ĐT để được hướng dẫn các thủ tục liên quan về dự án.

Dự án đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường vành đai 2 (tổng vốn hơn 869 tỷ đồng), gặp vướng mắc liên quan đến việc giao đất thanh toán hợp đồng BT.

Cầu Thủ Thiêm 2 cũng gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và xác định giá đất để làm cơ sở thanh toán hợp đồng BT. Nếu các vướng mắc được sớm tháo gỡ, dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30/4.

Cầu Thủ Thiêm 2, biểu tượng mới kết nối trung tâm quận 1 với khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến hoàn thành 30/4/2022

Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (tổng vốn hơn 8.260 tỷ đồng). Dự án khởi công vào tháng 2/2014 nhưng tạm ngưng thi công từ tháng 2/2017 do vướng mặt bằng (hiện đạt khoảng 85% khối lượng). TP kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt giá đất, làm cơ sở thanh toán khối lượng thực hiện theo hợp đồng BT.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc và hoàn thiện đường trục bắc nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (có vốn hơn 2.460 tỷ đồng). Dự án được khởi công vào tháng 6/2015, tạm ngưng thi công từ 10/2018 do vướng mặt bằng (hiện đạt khoảng 75% khối lượng). TP kiến nghị Thủ tướng giải quyết khó khăn liên quan đến hợp đồng BT dự án.

Tuấn Kiệt