Để khắc phục tình trạng F0 ra đường, Công an TP.HCM tổ chức tập huấn cung cấp thiết bị camera, phấn đấu lắp đặt 100 đầu quét kiểm tra QR tại 22 quận, huyện, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP cho biết.

Chiều 7/9, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM Phạm Đức Hải chủ trì buổi họp báo thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Đây là buổi họp báo đầu tiên sau khi TP.HCM kết thúc đợt giãn cách hai tuần theo Chỉ thị 16 ở mức cao nhất.

Theo ông Phạm Đức Hải, việc thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giãn cách xã hội với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó” đã có chuyển biến rõ rệt. Lưu lượng phương tiện lưu thông giảm khoảng 85% so với trước ngày 22/8. Các khu dân cư cũng đã được siết chặt hơn, người dân cơ bản đã chấp hành theo yêu cầu của thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít bộ phận người dân ra ngoài mà không có lý do chính đáng.

Trong quá trình thực hiện tăng cường giãn cách xã hội từ ngày 23/8, thành phố đã linh động, kịp thời giải quyết kịp thời những vướng mắc khi kiểm soát các phương tiện và đối tượng lưu thông, vừa đảm bảo hạn chế tối đa lưu thông, nhưng vẫn phải đảm bảo phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân.

Từ ngày 23/8, thành phố đã tích cực triển khai kế hoạch cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố, trong đó tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao và rất cao với mục tiêu nhanh chóng tìm được các ca F0 trong cộng đồng. Do đó, trong hai tuần vừa qua, số ca phát hiện của thành phố tăng cao, bình quân mỗi ngày phát hiện khoảng 5.300 ca F0.

Ông Phạm Đức Hải thông tin tại buổi họp báo

Tập trung điều trị F0 ở tuyến cơ sở

Thành phố đã chuyển hướng tập trung hơn cho công tác điều trị ở tuyến cơ sở, xây dựng và ban hành Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0, trong đó bao gồm xây dựng các gói thuốc điều trị mẫu (gói A, B, C).

Việc này giúp điều trị kịp thời cho các trường hợp F0 mới phát hiện, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong, từ đó giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến, đồng thời giúp giảm bớt sang chấn tâm lý cho người bệnh, góp phần nhanh chóng hồi phục.

Ngoài ra, thành phố tăng cường công tác tư vấn, theo dõi F0 tại nhà từ xa qua các tổng đài 1022, các tổ y tế lưu động của các trường y khoa. Thành phố đã thành lập 471 trạm y tế lưu động (vượt chỉ tiêu đề ra là 400 trạm).

Tiếp tục phát huy hiệu quả ứng dụng quản lý thông tin giường bệnh và oxy cho bệnh nhân Covid-19 (trong hệ thống 3 tầng điều trị) để kịp thời điều chuyển, không để ùn ứ, nâng cao năng lực điều trị giữa các tầng.

Huy động hơn 177 nghìn người tham gia phòng, chống dịch

Về huy động và sử dụng các lực lượng, theo ông Hải, tính đến hiện nay, nhân lực tham gia phòng chống dịch tại thành phố là trên 177.300 người, trong đó thành phố đã tiếp nhận trên 24.000 người từ các bộ ngành tăng cường, hỗ trợ.

Thành phố đã cử 312 tổ công tác với trên 1.300 cán bộ, công chức, viên chức xuống tăng cường, hỗ trợ cho thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tham gia phòng, chống dịch, trong đó lực lượng chủ yếu là lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành thành phố.

Đẩy mạnh an sinh xã hội, tăng cường kiểm tra giám sát

Về công tác chăm lo an sinh xã hội, ông Hải thông báo, Trung tâm An sinh đã thực hiện hỗ trợ trên 1,6 triệu túi an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn thành phố trong tổng số 2 triệu túi an sinh.

Chương trình SOS của Trung tâm an sinh Thành phố đã hỗ trợ trên 10.500 phần quà cho các trường hợp cứu trợ khẩn cấp.

Đã vận động hơn 85.000 chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê cho 670.000 phòng trọ với số tiền trên 329 tỷ đồng.

Nhìn chung, việc chăm lo an sinh xã hội cho người dân được các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện với phương châm “không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc”.

Nhiều lực lượng được huy động để thực hiện, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu của người dân, do đó có lúc có nơi vẫn còn tình trạng người dân bức xúc vì chưa được hỗ trợ kịp thời hoặc hỗ trợ không đồng đều. Thành phố đang tăng cường các lực lượng để kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Qua các kết quả trên, Ban Chỉ đạo cho biết, thành phố đã quán triệt tốt và chuẩn bị các bước triển khai chu đáo Nghị quyết số 86, Công điện số 1099 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11 của UBND TP.

Công tác triển khai nghiêm túc, kịp thời, khẩn trương, tạo chuyển biến mạnh trong cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng với phương châm “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch”, người dân là “chiến sỹ” trong phòng, chống dịch.

Liên quan đến vấn đề triển khai xét nghiệm cho toàn bộ shipper, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Nguyễn Nguyên Phương cho biết, UBND TP ký văn bản gia hạn xét nghiệm nhanh cho shipper.

Theo đó, sẽ xét nghiệm cho lực lượng shipper trên toàn địa bàn. Giao cho Sở Công thương và ngành y tế phối hợp thực hiện.

Về hỗ trợ lực lượng tuyến đầu đến nay người nhận, người chưa, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thông tin, ngày 24/8, HĐND TP thông qua nghị quyết quan trọng chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và viên chức…

Trong đó, việc chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu đã được UBND TP liệt kê cụ thể 5 nhóm đối tượng với số tiền hỗ trợ tương ứng.

Ông Nam cho biết, việc chi trả có nơi làm nhanh, nhưng cũng có nơi làm chậm. Ngành y tế đã yêu cầu đẩy nhanh trong tuần này để lực lượng tuyến đầu nhận hỗ trợ đầy đủ.

Về đề xuất tăng thời gian hoạt động (từ 6-21h) của siêu thị, cửa hàng, shipper, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết thêm, phải từng bước thích nghi trong điều kiện có dịch, Sở Công thương đề xuất nhưng đảm bảo tăng công suất bán và giao hàng, đi chợ thay nhưng không thêm người ra đường. Đồng thời, để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho người dân.

Ông Phương cũng cho hay, trong hôm nay có hơn 12.000 shipper hoạt động.

Báo chí đặt vấn đề, F0 khỏi bệnh thì có được tiêm vắc xin hay không? Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, với F0 đã khỏi bệnh, sẽ tiêm vắc xin cho họ sau sáu tháng kể từ khi khỏi bệnh.

Ngày 6/9, khoảng 100 camera quét mã QR tại các chốt kiểm soát được Công an TP.HCM lắp đặt xong. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến vấn đề kiểm soát, xử lý vi phạm giãn cách xã hội (23/8 đến 6/9), Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP cho biết, theo thống kê, qua 914 chốt kiểm soát, đã kiểm tra hơn 2,1 triệu phương tiện. Trong đó, lập biên bản xử lý hơn 17 tỷ đồng với lý chính là ra đường không lý do chính đáng.

Thứ hai, về kiểm tra mã QR đến 6/9 phát hiện 63 F0 lưu thông, trong đó 29 trường hợp có giấy đi đường, còn lại đi khám bệnh…

Kết quả xác minh, có 10 F0 khỏi bệnh, 17 cách ly tập trung và còn lại cách ly tại nhà.

Thu hồi 9 giấy đi đường, đưa vào hệ thống cảnh báo 20 trường hợp.

Để khắc phục tình trạng F0 ra đường, Công an TP sáng 6/9 tổ chức tập huấn cung cấp các trang thiết bị camera, phấn đấu lắp đặt 100 đầu quét kiểm tra QR tại 22 quận, huyện.

Shipper tái hoạt động ở TP.HCM, giúp đi chợ hộ cho người dân. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Trong tối 6/9, trên chương trình trực tiếp "Dân hỏi-Thành phố trả lời", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, từ nay đến 15/9 vẫn tiếp tục các biện pháp như từ 23/8 đến nay, nhưng điều chỉnh 2 điểm.

Đó là, hệ thống siêu thị được mở đến xã, phường, thị trấn và shipper đi chợ hộ người dân. Còn vùng xanh thì được đi chợ 1 tuần/lần, người nào đã tiêm vắc xin thì được ưu tiên đi; thí điểm cho phép bán hàng mang về ở các vùng xanh an toàn;...

Việc mở cửa sau 15/9 hay tiếp tục giãn cách tùy vào tình hình và mức độ kiểm soát dịch của TP.

Trước mắt, TP thí điểm mở cửa một số hoạt động tại hai địa bàn huyện Củ Chi và quận 7, trong điều kiện đảm bảo an toàn, mở tới đâu, quản tới đó.

UBND TP cũng đề xuất gói hỗ trợ sau 15/9 với tổng kinh phí khoảng 8.000 tỷ, mức hỗ trợ 750.000 đồng/người và dự kiến số người cần hỗ trợ hơn 5,3 triệu người.

Ông Mãi cũng thông tin thêm, việc mở cửa sau 15/9 hay không chưa thể trả lời cụ thể được.

Trong khi đó, Sở Công thương đã có để xuất cho phép siêu thị, cửa hàng, shipper hoạt động từ 6h-21h hàng ngày, so với khung giờ hiện nay là 6h-18h.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Tôi nhận khuyết điểm với bà con “Thay mặt lãnh đạo TP, tôi nhận khuyết điểm với bà con”- ông Phan Văn Mãi nói như vậy về việc người dân thắc mắc chưa nhận được hỗ trợ.

Hồ Văn