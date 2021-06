Chính quyền TP.HCM quyết định vẫn áp dụng Chỉ thị 15, trong khi nâng mức phong tỏa tại 3 khu phố thuộc quận Bình Tân và 3 ấp thuộc một xã ở huyện Hóc Môn, từ 0h ngày 20/6.

Sau cuộc họp khẩn chiều nay (19/6), UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông tin về các quyết định quan trọng, trong bối cảnh dịch Covid -19 đang lây lan nhanh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết, họp báo chỉ diễn ra 30 phút, vì sau đó Ban Chỉ đạo của TP sẽ còn họp tiếp về công tác tiêm phòng vắc xin.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tại buổi họp báo

Theo ông Đức, tinh thần chỉ đạo chung của TP là thực hiện nghiêm, siết chặt lại trên tinh thần các biện pháp của Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

Siết chặt hơn vì chỉ đạo của TP chưa được thực hiện nghiêm

Trả lời câu hỏi của P.V VietNamNet đề nghị cho biết, TP có sự thay đổi biện pháp giãn cách xã hội, vậy TP đã có quyết định nâng lên Chỉ thị 16 hay giữ 15, hay có các biện pháp khác?

Ông Dương Anh Đức cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh tại TP đang phức tạp, chúng ta qua một thời gian giãn cách xã hội;

ổ dịch lớn xuất phát từ nhóm truyền giáo đã cơ bản kiểm soát sau khi có hơn 520 ca.

Tuy nhiên, do phát sinh các chuỗi lây nhiễm mới như ở quận Bình Tân, TP quyết định áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại một số khu vực. Một trong các lý do làm chặt hơn là do các chỉ đạo của TP chưa thật sự được thực hiện nghiêm trong thời gian qua.

Do đó, TP cần đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn, siết lại kỷ cương, tăng cường tốc độ xử lý các ổ dịch, vượt qua và chặn đứng dịch lây lan.

Sáng 19/6, TP.HCM khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 lớn nhất. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Cụ thể, bổ sung một số quy định giãn cách, trong đó cơ bản sẽ thực hiện các biện pháp mạnh tại các khu vực trọng điểm.

Điển hình là 3 khu phố thuộc phường An Lạc (quận Bình Tân) và ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn trong thời gian 14 ngày. Đây là 2 nơi được đánh giá có mối nguy hiểm cao nhất hiện nay; người dân không đi ra khỏi nhà, chỉ trừ khi có việc cần thiết.

Thành phố áp dụng những biện pháp cụ thể với hoàn cảnh hiện nay không căn cứ theo các chỉ thị một cách toàn bộ, cơ bản dựa trên quy định của Bộ Y tế và đánh giá nguy cơ của địa phương.

Trong đó có các mức: bình thường mới, mức là có dịch, mức nguy cơ cao. Nơi có nguy cơ cao nhất áp dụng phong tỏa, toàn TP sẽ áp dụng biện pháp tương ứng với từng nguy cơ.

"Tùy theo mức độ nguy cơ khu vực, thành phố sẽ quyết định áp dụng các chỉ thị cụ thể", lời ông Đức.

Cũng theo ông Đức, dù quận Bình Tân có các ca nhiễm cao nhưng không áp dụng Chỉ thị 16 toàn quận.

Lý do là vì, cần phải hiểu rõ, phong tỏa là nội bất xuất, ngoại bất nhập, do đó nếu phong tỏa cả quận thì rất khó khăn cho người dân trong vùng phong tỏa.

Thứ hai, phương châm chống dịch là mỗi lần làm sẽ rút kinh nghiệm để lần sau tốt hơn lần trước. Chủ trương của Chính phủ cũng là ban đầu phong tỏa rộng, sau đó từ từ thu hẹp.

Ông Dương Anh Đức cho biết, trong tối nay sẽ có văn bản toàn văn về vấn đề này, để cung cấp đầy đủ hơn cho người dân.

Thành phố sẽ có chỉ thị riêng về phòng chống dịch

Trước khi két thúc buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM khẳng định, TP sẽ không áp dụng cứng Chỉ thị 15 hay 16, mà trên nền 2 chỉ thị này sẽ ban hành một chỉ thị riêng phù hợp với TP.

Theo ông Lương, chỉ thị mới sẽ có 6 điểm. Thứ nhất là tạm dừng các hoạt động không cần thiết, dừng taxi, giải tán chợ tự phát. Chợ truyền thống sẽ do Sở Công Thương hướng dẫn quy định giãn cách chi tiết tới từng địa phương.

Thứ hai là không tụ tập trên 3 người ở nơi công cộng. Khoảng cách giữa người với người tối thiểu 1,5 m.

Thứ ba là yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.

Thứ tư là cơ sở sản xuất hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo khoảng cách 1,5 m, đeo khẩu trang; có văn bản cam kết tuân thủ phòng chống dịch.

Thứ năm, cơ quan Nhà nước đảm bảo giãn cách khi làm việc. Doanh nghiệp chỉ đến công sở khi thực sự cần thiết.

Thứ sáu, dừng các hội họp không cần thiết, chỉ tổ chức cuộc họp thực sự quan trọng và được chính quyền địa phương cho phép.



Trưa nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tính đến 18h ngày 18/6, TP có 1.661 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 1.414 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 243 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 14,63%) và 4 trường hợp lây trong khu cách ly Vietnam Airlines. Trong các ca bệnh trên đã có 370 trường hợp điều trị khỏi và 2 bệnh nhân tử vong. Hiện TP đang điều trị 1.289 bệnh nhân dương tính. Những ngày gần đây, TP.HCM liên tiếp ghi nhận số ca bệnh hơn 100 ca/ngày. Đỉnh điểm ngày 17/6, TP ghi nhận 137 ca nhiễm chỉ trong 24 giờ. Trước đó, ngày 14/6, TP.HCM đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm hai tuần, riêng Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 cũng chuyển từ Chỉ thị 16 xuống 15 cùng TP. Đây là đợt giãn cách xã hội lần thứ hai, khi trước đó TP quyết định giãn cách xã hội 15 ngày, kể từ 0h ngày 31/5, trong đó quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 áp dụng theo Chỉ thị 16.

