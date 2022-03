23h đêm, lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình vẫn kiểm tra lái xe vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Khuya ngày 1/3, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Cục CSGT vẫn bám trụ trên chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại đầu vào trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc huy động trang thiết bị, phương tiện, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn".

Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra là người điều khiển xe ô tô con, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container, xe ô tô kéo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc...

Lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Sau khi kiểm tra giấy tờ, lái xe được kiểm tra nồng độ cồn

Lái xe sẽ được test nhanh ma túy ngay trên đường

Mỗi lái xe khi bị dừng xe sẽ được kiểm tra giấy tờ xe gồm: bằng lái xe, đăng kiểm… Sau đó, sẽ được kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy. Hoàn thành các bước kiểm tra chỉ khoảng 10 phút.

Lái xe Lê Mạnh Hùng (Hà Nam), điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 90H- 004.XX, có hành trình từ tỉnh Thái Nguyên đi Hà Nam được lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Tài xế Hùng đã có 20 năm trong nghề chạy xe đường dài nên bản thân ông rất ủng hộ lực lượng CSGT kiểm tra chặt chẽ các lái xe.

“Bản thân tôi không sử dụng ma túy, còn rượu thì chỉ uống khi được nghỉ dài ngày. Công an cứ liên tục kiểm tra trên đường thế này anh em lái xe rất ủng hộ, bởi nó an toàn cho mình”, ông Lê Mạnh Hùng nói.

Mỗi lái xe mất khoảng 10 phút để kiểm tra

Xe khách là một trong đối tượng được tập trung kiểm tra

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, mỗi tài xế sẽ sử dụng một ống thổi

Lực lượng CSGT buộc phải đeo găng tay y tế trong suốt quá trình làm việc

Còn tài xế Đinh Mạnh Quyến (Nghệ An), lái xe chở khách tuyến Hà Nội – Nghệ An chia sẻ, tuy việc phải dừng xe để kiểm tra mất khoảng 10 phút nhưng việc kiểm tra là lời nhắc nhở phải đảm bảo an toàn với cánh lái xe.

Đại úy Lê Văn Chiển, Phó đội trưởng Đội 3 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, lực lượng CSGT phụ trách địa bàn tuần tra khép kín 24/24h. Đặc biệt với các chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy sẽ được lực lượng bố trí vào các khung giờ lái xe hay vi phạm nhất. Hình thức cũng như phương thức kiểm tra cũng liên tục được thay đổi để người vi phạm không biết mà trốn tránh.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, đã có hàng chục lái xe được yêu cầu vào chốt kiểm soát để kiểm tra, nhưng không có lái xe nào vi phạm.

Còn trong buổi sáng 1/3, tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, đã phát hiện tài xế H.Đ.S. (SN 1998, trú tại Hải Phòng) dương tính với ma túy.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đối với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Đình Hiếu