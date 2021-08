Sau 13 tiếng đồng hồ phá án, các chiến sĩ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã phối hợp với các lực lượng vây bắt thành công nghi can đâm gục 2 mẹ con trong đêm.



Hôm nay 9/8, ông Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tổ chức trao thưởng đột xuất cho các chiến sĩ tham gia phá án, bắt nghi can đâm 2 mẹ con xảy ra ở khối Đông Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong.

UBND huyện Quế Phong tổ chức trao thưởng cho lực lượng phá án

Trước đó, hơn 1h sáng ngày 8/8, L.K.T.V (SN 2004, học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú 2 Nghệ An) đến nhà bạn gái học cùng lớp là V.N.A. Tại đây, V. bất ngờ dùng dao đâm gục A.

Nghe tiếng kêu của con gái, chị A.T.Đ. (SN 1985) chạy ra can ngăn cũng bị V. dùng dao đâm vào người nhiều nhát. Gây án xong, V. bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Quế Phong thu giữ tại hiện trường quần đùi và áo nghi phạm gây án; ngoài ra, còn có dây trói bằng nhựa, băng dán.

Song song công tác thu thập chứng cứ, Công an huyện Quế Phong huy động toàn bộ lực lượng, thành lập 10 tổ công tác truy tìm đối tượng tại nhiều khu vực.

Dây trói thu giữ tại hiện trường vụ án

Thế nhưng, đối tượng sau khi gây án đã đi đường rừng, lội qua sông Bãi Việc xuống xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu).

Đến 14h10 cùng ngày, Phòng PC02 (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Châu và Công an huyện Quế Phong bắt giữ V. khi nghi phạm đang trên đường chạy trốn.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam sinh lớp 12 ở Nghệ An đến nhà bạn đâm gục hai mẹ con trong đêm Nam sinh đến nhà bạn học cùng lớp 12 lúc nửa đêm, bất ngờ dùng dao đâm bạn gái trọng thương. Người mẹ ra can ngăn cũng bị đâm nhiều nhát dao.

Bảo An