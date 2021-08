Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục trao 200 tấn gạo và hàng chục tấn cá cho người dân gặp khó khăn. Nếu người nào khó khăn mà không có trong danh sách nhận gạo có thể nhắn tin trực tiếp cho Đại tá Đinh Văn Nơi.

Ngày 23/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, sẽ tiếp tục hỗ trợ 200 tấn gạo và hàng chục tấn cá cho người dân gặp khó khăn trong đợt dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trong chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân” lần thứ 3, bắt đầu từ ngày 25/8, Công an tỉnh An Giang sẽ trao tặng 200 tấn gạo và hàng chục tấn cá tươi (từ nguồn vận động xã hội hóa), mỗi phần quà 10kg và ít nhất 1kg cá tươi nhằm hỗ trợ phần nào cho người dân gặp khó khăn, thiếu thốn do dịch bệnh trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình với Nhân dân” lần thứ 3, Công an ở tỉnh An Giang sẽ trao tặng 200 tấn gạo và hàng chục tấn cá tươi. Ảnh: Phạm Giang

Đối với cá tươi, Công an sẽ phát ngay sau khi thu mua xong từ các ao, đầm nuôi cá của người dân ở một số địa phương.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu công an ở các địa phương ngay sau khi tiếp nhận gạo và cá phải nhanh chóng chuyển trực tiếp đến từng hộ gia đình, người dân thật sự khó khăn, hiện đang cần cứu trợ (theo danh sách đã lập).

Đại tá Đinh Văn Nơi đề nghị người dân nào khó khăn, thiếu gạo có thể nhắn tin vào điện thoại của ông để được giúp đỡ. Ảnh: Công an An Giang

Đại tá Nơi đề nghị người dân ở An Giang đang thiếu gạo ăn và thật sự cần hỗ trợ, mà đợt này không có tên trong danh sách nhận thì có thể liên hệ ngay với công an các địa phương hay trực tiếp nhắn tin SMS hoặc Zalo vào số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Đinh Văn Nơi (số 096.229.7777).

Khi đó, Đại tá Nơi sẽ chỉ đạo cho Công an các địa phương gửi lương thực trực tiếp đến người dân, để "không ai bị bỏ lại phía sau" trong đợt dịch bệnh.

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quà cho người dân trong khu vực phong tỏa tại tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Quỳnh Như

Hôm 21/8, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng đoàn công tác Công an tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại các huyện Trà Cú, Cầu Kè và Càng Long của tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Lâm Thành Sol đã thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chia sẻ, động viên người dân tại đây an tâm, chấp hành nghiêm các Chỉ thị trên địa bàn, phối hợp tốt cùng các cấp chính quyền vượt qua mọi trở ngại, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh An Giang phân chia, sắp xếp, vận chuyển gạo và rau, củ quả để trao cho người dân tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Quỳnh Như

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 2 huyện Trà Cú, Cầu Kè 10 tấn gạo cùng 5 tấn rau củ quả các loại. Đồng thời trao 210 phần quà tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long. Kinh phí được Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang vận động từ nguồn xã hội hóa.

Hoài Thanh