Công an tỉnh Thái Nguyên hôm nay (17/2) cho biết, đơn vị đã triệu tập 3 người đăng tải thông tin giả mạo công văn của UBND tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học do dịch Covid-19.

Quá trình xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập các chủ tài khoản facebook Quỳnh Nga do B.T.Q.N. (ở phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) là chủ tài khoản; Bích Ngọc do N.T.B. (ở phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên) là chủ tài khoản và trang fanpage Yêu con người Phú Lương do B.V.N. (ở huyện Phú Lương) quản lý.

Công an làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật

Ba chủ tài khoản facebook trên thừa nhận do lấy thông tin trên mạng xã hội chưa kiểm chứng đăng tải, mục đích thông báo cho mọi người biết lịch nghỉ học của học sinh liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 15/2, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành cùng ngày do ông Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh ký về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch.

Người ký quyết định là ông Vũ Hồng Bắc đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 12/2020. Còn Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đương nhiệm là ông Trịnh Việt Hùng.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên khẳng định bức ảnh về văn bản trên là giả mạo, đã được chỉnh sửa, cắt ghép và đăng tải nội dung sai sự thật.

Nhị Tiến