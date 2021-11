Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP, khi giảm các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình tội phạm gia tăng so với những tháng liền kề.

Chiều 4/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM đã họp báo cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, khi TP.HCM giảm các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình tội phạm gia tăng

Trao đổi với báo chí về tình hình tội phạm thời gian qua, ông Hà cho biết, sau khi TP giảm các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình tội phạm có gia tăng.

Theo thống kê của Công an TP (CATP), trong tháng 10, TP xảy ra 184 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ giảm hơn 44%, nhưng so với thời gian liền kề (tháng 8 và 9) thì tăng 60-80%.

Cơ cấu tội phạm vẫn chủ yếu là xâm phạm sở hữu, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản…

Trước tình hình đó, ông Hà cho hay, Giám đốc CATP chỉ đạo quán triệt đến các phòng và quận, huyện, yêu cầu thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh, quyết tâm kéo giảm tội phạm, giữ vững an ninh chính trị.

Tăng cường, chủ động các biện pháp phòng ngừa xã hội, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm. Tập trung thực hiện các biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả quản lý nơi cư trú, địa bàn…

Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng cho biết, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng xử lý hành vi vi phạm về hành chính, hình sự.

Theo đó, từ tháng 7 đến nay, Công an xử lý hành chính 26 vụ vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 như kinh doanh hàng hóa là thuốc do nước ngoài sản xuất nhưng không có chứng từ; buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Cơ quan công an cũng tiếp nhận 62 đơn tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố các hành vi như giả mạo vị trí, cấp bậc; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, làm lây lan dịch bệnh…

Công an TP.HCM cũng khởi tố vụ án, bị can 33 vụ về các hành vi như: kinh doanh hàng hoá do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn chứng từ; sản xuất buôn bán hàng giả là vật tư y tế; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; chống người thi hành công vụ; làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người và tham ô tài sản…

Hồ Văn