Điều khiển xe máy có ý định 'thông' chốt kiểm soát Covid-19 cầu Đá Vách (TX Đông Triều, Quảng Ninh), khi được giữ lại, Vinh còn đánh vào mặt chiến sĩ công an.

Hôm nay (19/7), Công an TX Đông Triều cho biết, vụ việc xảy ra vào 15h30 hôm qua.

Theo đó, Phạm Văn Vinh (SN 1983, trú tổ 6, khu Công Nông, phường Mạo Khê) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Đạt (SN 1984) đi theo hướng từ TX Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến TX Đông Triều.

Đối tượng Vinh tại cơ quan công an

Khi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cầu Đá Vách, Vinh không thực hiện khai báo y tế mà cố ý điều khiển xe chạy vào làn đường dành cho các phương tiện ra khỏi địa bàn TX Đông Triều nhằm trốn tránh khai báo y tế.

Phát hiện hành vi của Vinh, anh Vũ Văn Sáu, cán bộ Đội CSGT, Công an TX Đông Triều ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu tài xế thực hiện việc khai báo y tế theo quy định.

Tuy nhiên, Vinh không chấp hành và có hành vi chửi bới, xúc phạm và đánh vào mặt anh Sáu.

Công an TX Đông Triều đo nồng độ cồn của Vinh, kết quả là 0,623mg/lít khí thở.

Tại cơ quan công an, Vinh đã thừa nhận hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch và hành vi đánh lực lượng công an.

Phạm Công