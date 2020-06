Kể từ khi đi vào hoạt động ngày 5/5/2019, Trung tâm báo chí TP.HCM (TTBC) đã trở thành cầu nối giữa lãnh đạo các cấp của TP với các cơ quan báo chí.

'Trung tâm phản ứng nhanh'

Mới đây, tại địa bàn quận Tân Bình xảy ra vụ hơn 200 “giang hồ áo cam” gây náo loạn bằng cuộc đập phá, chém người tại một quán nhậu gây xôn xao dư luận. Rất nhanh chóng, chỉ trong 24 giờ, TTBC đã phản ứng nhanh bằng việc phối hợp với Công an TP tổ chức họp báo, thông tin ngay đến dư luận.

Trước đó nữa là cuộc họp báo về vụ Tuấn khỉ nổ súng giết người và nhiều cuộc họp báo khác cung cấp thông tin nhanh cho các nhà báo tác nghiệp.

Theo ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP, kiêm Giám đốc TTBC, thời gian qua việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống từ phía các cơ quan quản lý nhà nước đến báo chí còn hạn chế. Nhiều cơ quan nhà nước còn ngại tiếp xúc báo chí nên các nhà báo rất khó tiếp cận thông tin chính thống.

TTBC đã làm tròn nhiệm vụ điều phối thông tin chính thức từ lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện đến các cơ quan truyền thông một cách nhịp nhàng, kịp thời; hỗ trợ phóng viên, báo chí tác nghiệp bất kể giờ giấc hay ngày nghỉ…

Có thể kể đến cuộc họp báo về tiến độ, kết quả thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ và kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu công nghệ cao; Kết nối với Công an Thành phố tổ chức họp báo thông tin về vụ án Tuấn Khỉ; tổ chức giao ban báo chí đình kỳ…

"Đặc biệt, khi xuất hiện những thông tin sai lệnh, gây hoang mang dư luận vào thời điểm dịch Covid -19 bùng phát, TTBC trở thành đầu mối tiếp nhận thông tin phản hồi từ các sở, ngành, quận, huyện liên quan và kịp thời chuyển tải thông tin chính thống đến người dân, đấu tranh phản bác thông tin giả.

Tòa soạn trong mùa dịch Covid-19

Suốt mấy tháng mùa dịch Covid -19, các nhà báo, phóng viên hay nói đùa cùng nhau: “TTBC như là tòa soạn thứ hai của chúng tôi”.

Nói vậy là bởi, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, những phóng viên, biên tập viên thường xuyên tác nghiệp bên ngoài được khuyến cáo hạn chế đến cơ quan nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Các phóng viên thời sự, trực tin tức dịch bệnh, hàng ngày chủ yếu di chuyển từ nhà đến TTBC và ngược lại các thông tin về dịch Covid-19 đều được cập nhật đầy đủ tại đây.

Nhà báo Quang Huy, Tạp chí Zing cho rằng TTBC đã thể hiện rõ nhất vai trò của mình trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19: “Nếu không có TTBC thì chúng tôi rất khó tiếp cận khai thác thông tin. Trông chờ thông tin trên website của Sở Y tế, hay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) thì không đảm bảo tính thời sự.

Ngày nào cũng đến chỗ nọ, liên hệ chỗ kia để nắm tình hình thì rất nguy hiểm cho phóng viên khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. TTBC đã thiết lập đường truyền trực tuyến, phải nói là duy nhất trên cả nước, giúp anh em báo chí tại TP có cơ hội dự họp với lãnh đạo TP, dự nhiều cuộc họp của Chính phủ, từ đó kịp thời chuyển tải thông tin đến bạn đọc”.

“Có những thời điểm phóng viên tác nghiệp tại TTBC tham dự liên tiếp nhiều cuộc họp trực tuyến kéo dài, luôn nhận được sự hỗ trợ về hậu cần rất chu đáo với những suất ăn nhẹ và giải khát. Anh em báo chí tác nghiệp ở đây đầu cảm nhận được quan tâm, chăm sóc như đang ở tòa soạn”, nhà báo Hữu Công, báo Vnexpress chia sẻ.

Phấn đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn

Theo ông Từ Lương, dù mới đi vào hoạt động hơn một năm nhưng dấu ấn của TTBC thể hiện rõ qua việc làm cầu nối giữa báo chí với các sở, ngành.

"Nhiều anh chị nhà báo khi gặp khó khăn khi liên hệ với các sở, ngành đã gọi đến nhờ TTBC hỗ trợ kết nối, hoặc khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, các anh chị cũng gọi cho TTBC, giúp chúng tôi kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin. Đây là sự tin tưởng đáng tự hào của TTBC”, ông Từ Lương chia sẻ.

Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP đang vươn lên với những chủ trương, quyết sách táo bạo, vì cả nước, cùng cả nước. Trong đó, mô hình TTBC này sẽ gợi mở ra cách làm cho các địa phương khác, góp phần tạo điều kiện cho hoạt động báo chí ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Đến thăm và làm việc tại Sở TT&TT TP.HCM (ngày 14/4), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các cán bộ, nhân viên trong phòng chống dịch Covid-19. Ông nhấn mạnh, trong cuộc chiến với dịch bệnh, việc cung cấp, phản ánh và định hướng thông tin kịp thời, nhanh nhạy thông qua TTBC góp phần rất lớn vào chiến thắng cuối cùng. Điều quan trọng đầu tiên là giúp người dân biết, hiểu đúng, đồng thuận với các quyết sách của TP và chung sức đồng lòng chống dịch.

Phong Thuận