Công an tỉnh Quảng Nam vừa lắp đặt hệ thống camera giám sát tình hình giao thông ở các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Hệ thống này sẽ triển khai “phạt nguội” trước kỳ nghỉ lễ 30/4.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hệ thống camera giám sát tình hình giao thông được lắp đặt ở một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh, tập trung ở quốc lộ, các ngã tư, các điểm đen về tai nạn giao thông hoạt động 24/24h trong ngày.

Đây là hệ thống camera giám sát có thể xoay 360 độ, độ sắc nét cao, sử dụng các phần mềm tự động hóa, mã hóa các lỗi vi phạm của tất cả các phương tiện tham gia giao thông dưới cả hai hình thức là ảnh và video.

Hệ thống ghi nhận các lỗi khi tham gia giao thông như: Vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, vi phạm làn đường (phần đường), dừng và đỗ không đúng nơi quy định…

Từ trung tâm giám sát camera có thể quan sát tình hình giao thông trên các tuyến đường

Sau khi phát hiện lỗi vi phạm của các phương tiện, hệ thống sẽ tự động nhận diện, truyền mọi thông tin về trung tâm giám sát để xử lý. Trên cơ sở đó giúp lực lượng CSGT xác định đúng người, phương tiện, lỗi vi phạm để tiến hành “phạt nguội” theo quy định của pháp luật.

Theo trung tá Nguyễn Văn Binh, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam), hệ thống camera có độ phân giải rất cao, có thể chụp ảnh và quay clip rõ các phương tiện giao thông.

“Trong điều kiện trời có mưa hay ban đêm thì hệ thống camera vẫn quay rõ hình ảnh màu sắc của các phương tiện giao thông. Đồng thời, các camera có thể phát hiện nhiều phương tiện vi phạm giao thông trong thời gian ngắn”, thiếu tá Binh chia sẻ.

Dù trời mưa, hệ thống camera vẫn chụp rõ các phương tiện tham gia giao thông



Giảm áp lực cho CSGT

Trung tá Nguyễn Duy Phương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện Công an tỉnh đang thí điểm lắp đặt 2 hệ thống camera giám sát trên QL 1A và 1 điểm tại huyện Phú Ninh.

Nhiều tuyến đường trong TP Tam Kỳ cũng đã tiến hành lắp đặt camera giám sát giao thông.

Theo trung tá Phương, hệ thống camera không riêng biệt giám sát vi phạm về giao thông mà còn chung về an ninh trật tự.

Các “mắt thần” sẽ tự động nhận dạng các lỗi vi phạm giao thông của các phương tiện

“Qua vận hành thí điểm hệ thống camera, mỗi ngày chúng tôi phát hiện hàng ngàn phương tiện vi phạm luật an toàn giao thông. Tuy nhiên, gần 1 tuần trở lại đây khi các phương tiên thông tin đưa tin về hệ thống camera, thì lượng phương tiên vi phạm các lỗi vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ… giảm hẳn. Đây là một tín hiệu tốt để nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân”, trung tá Phương nói.

Trung tá Phương cho biết thêm, hệ thống camera ngoài giám sát phát hiện các lỗi vi phạm giao thông thì giúp lực lượng CSGT dễ dàng phân luồng, điều tiết giao thông.

“Do camera quay 360 độ, nên chúng tôi dễ dàng quan sát, điều khiển, phân luồng giao thông. Ngoài ra, hệ thống còn giúp chúng tôi dễ điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn khi xem lại clip từ hệ thống camera.

Bước đầu, hệ thống camera giúp đơn vị giảm áp lực làm nhiệm vụ ngoài đường cho các chiến sĩ. Vì quân số không tăng, chúng tôi không thể ngày nào cũng chạy ra các ngã tư để giám sát...”, trung tá Phương nói.

Một trường hợp vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera

Vừa qua, Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Quảng Nam khảo sát và sẽ lắp hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông trên QL 1A qua địa bàn tỉnh.

Dự kiến, trên tuyến QL 1A sẽ lắp camera giám sát tại 32 vị trí, với 43 camera (trong đó có 10 máy giám sát tốc độ) vào năm 2022.

Lê Bằng