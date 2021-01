300 camera được ví những những “mắt thần” tại TP. Bắc Ninh đã tham gia đắc lực vào cuộc tìm kiếm và khống chế các đối tượng bắt cóc bé trai tại công viên.

Cuộc giải cứu kỳ diệu…

Chiều tối ngày 21/8/2020, anh Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi) trình báo công an tỉnh Bắc Ninh về việc con trai anh - Gia Bảo (2 tuổi) bị mất tích khi đang chơi tại công viên đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh.

Thông tin trên được truyền đến Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh và một chuyên án được xác lập để điều tra và giải cứu cháu bé Gia Bảo. Thông báo truy tìm cháu bé ngay lập tức được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng như loa truyền thanh, trang tin điện tử của thành phố và đặc biệt là các trang mạng xã hội lan truyền về thông tin cháu bé mất tích tạo nên làn sóng bức xúc trong dư luận.

Gần 200 cán bộ, chiến sỹ cùng đông đảo nhân dân cùng chung tay vào cuộc hỗ trợ quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng bắt cóc trẻ em. Công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc với tâm thế và quyết tâm “không thể để một vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm thành phố mà không có hồi kết”.

Quá trình điều tra, công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với đơn vị vận hành camera đô thị tại Sở Thông tin và Truyền thông để trích xuất camera về hành trình di chuyển của cháu bé. Bằng sự phối hợp trên, cơ quan công an phát hiện một phụ nữ đi xe máy biển số tỉnh Tuyên Quang chở theo một cháu bé đúng với mô tả của người thân bé Gia Bảo.

Ngay lập tức, đường đi của đối tượng trên được vạch rõ qua các camera giám sát, công an xác định đối tượng đi xe máy là Nguyễn Thị Thư và truy xét nơi ở trọ của Thư tại thành phố Bắc Ninh. Hơn 24 giờ vào cuộc truy tìm, công an tỉnh Bắc Ninh đã phá thành công chuyên án khi bắt đối tượng Thư tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và giải cứu thành công cháu bé.

Nói về việc phá chuyên án trên, Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh - Đại tá Phạm Thế Tùng cho biết, niềm vui lớn nhất của lực lượng công an là đã mang đến niềm vui, hạnh phúc đoàn tụ cho gia đình cháu Gia Bảo và để có được niềm vui đó, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc trách nhiệm, quyết đoán.

Nói về việc để lạc mất con giữa công viên và cuộc đoàn tụ, anh Nguyễn Văn Hưng cho biết mọi thứ đến với gia đình như một phép màu kì diệu và là bài học cảnh tỉnh cho anh và gia đình.

Chuyện ít biết về 300 mắt thần đô thị

Liên quan đến chuyên án trên, không khó để nhận thấy vai trò của các camera giám sát tại thành phố Bắc Ninh đã tham gia đắc lực vào việc phá án thành công. Được biết, tại thành phố Bắc Ninh hiện nay bố trí khoảng 300 camera gắn ở các vị trí quan trọng để giám sát và phục vụ các công việc của thành phố. Hệ thống này do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh quản lý và vận hành.

Đại diện Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh cho biết, các camera trên được gắn theo Nghị quyết Số 44/NQ-HĐND tỉnh ngày 12/4/2017 về việc Phê duyệt đề án xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn đến 2030 với mục tiêu đưa giải pháp xây dựng thành phố thông minh là giải pháp đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh với 6 lĩnh vực cốt lõi, 27 phạm vi, lĩnh vực chính với 90 chỉ tiêu cụ thể.

Để đạt được các mục tiêu xây dựng mô hình thành phố thông minh, Bắc Ninh xác định rõ các hướng đi rất cụ thể là việc đầu tư nền tảng hạ tầng trung tâm dữ liệu để phục vụ chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Đến nay dự án đã được đầu tư dựa trên những tính toán để đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như phát triển về sau dựa trên tiêu chí chung tránh lãng phí và đầu tư dàn trải.

Trước khi đi vào vận hành chính thức, tỉnh Bắc ninh tổ chức triển khai dự án thí điểm khi lắp đặt 294 camera giám sát an ninh và giao thông (thuộc hợp phần dự án thí điểm triển khai hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố) tại các cơ sở trọng yếu ở thành phố Bắc Ninh như các sở, ban, ngành, khu vực quảng trường đông người, các nút giao thông lớn, các nút cửa ngõ quan trọng bước đầu đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao ý thức của người dân thi tham gia giao thông.

Để vận hành hệ thống trên, Sở Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh là đơn vị quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống. Dữ liệu được truyền trực tiếp và lưu trữ tập trung tại trung tâm dữ liệu thành phố thông minh tỉnh, có khả năng lưu trữ các sự kiện (tai nạn giao thông, vi phạm an ninh trật tự…) thời gian lâu dài và đối với video thông thường thì có thời hạn lưu trữ khoảng 40 ngày.

Việc áp dụng hệ thống camera này được phân quyền các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng có quyền được sử dụng hệ thống (Công ty môi trường đô thị, Cảnh sát giao thông, Cơ quan cảnh sát điều tra, Trường học, Trung tâm thương mại…) qua hệ thống mạng Internet hoặc mạng Truyền số liệu chuyên dùng theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Việc vận hành hệ thống “mắt thần đô thị” trên đã cung cấp nguồn dữ liệu, bằng chứng quan trọng trong việc phục vụ quá trình tác nghiệp của cơ quan chức năng, mặt khác tâm lý tội phạm cũng sẽ cần đề phòng không dám manh động tại các địa điểm có lắp đặt hệ thống đồng thời là nguồn dữ liệu để triển khai các hệ thống AI phân tích nhận diện khuôn mặt giúp ngắn thời gian điều tra phá án của cơ quan chức năng.

Viện chứng ví dụ sống động nhất về tính thực tiễn của hệ thống trên, đại diện Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh cho biết vụ việc cháu bé bị bắt cóc và được giải cứu ngoạn mục có vai trò rất lớn của hệ thống camera này.

Cụ thể, trong thông tin phản ánh hành trình hơn 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh, các phương tiện truyền thông đã đề cập đến sự tham gia hỗ trợ của hệ thống camera giám sát giúp truy dấu đối tượng có hành vi bắt cóc bé trai. Sau khi vụ việc xảy ra, vào sáng ngày 22/8, Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Sở chủ động trích xuất video ở các vị trí xung quanh Công viên Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh và các địa điểm cửa ngõ ra/vào thành phố.

“Các dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera giám sát đã cung cấp thông tin cụ thể về lịch trình di chuyển của đối tượng theo các mốc thời gian. Có thể nói, hệ thống đã có đóng góp rất quan trọng vào việc rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm bé trai mất tích, bao gồm việc trích xuất hình ảnh của đối tượng tại khu công viên Nguyễn Văn Cừ, xác định hướng di chuyển, biển số xe của đối tượng”, đại diện Sở TT&TT Bắc Ninh cho biết.

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện điều tra, cán bộ kỹ thuật của Sở TT&TT đã phối hợp cùng các chiến sỹ của tổ công tác trong cả ngày 22/8 để phục vụ công tác điều tra.

“Với vai trò là đơn vị chủ trì quản trị, vận hành hệ thống camera giám sát, những năm qua, Sở TT&TT thường xuyên phối hợp cùng với các cơ quan chức năng cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông”, đại diện Sở TT&TT Bắc Ninh thông tin thêm.

Ngoài việc phục vụ phá án, hệ thống xử phạt nguội vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ được các cơ quan như: Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng CSGT - Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông, Sở Tư pháp tham mưu thực hiện.

Sau một thời gian triển khai hệ thống cũng đã mang lại nhiều những hiệu quả tích cực như nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông tạo sức lan toản đến cả những địa điểm không có hệ thống camera phạt nguội cũng là công cụ đắc lực phục vụ cơ quan cảnh sát điều tra trong việc truy xuất lưu vết phương tiện khi tham gia giao thông.

Hà An