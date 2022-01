Hải Phòng đã quyết định áp dụng cấp độ 4 (vùng đỏ) với toàn thành phố để ứng phó với tình huống dịch gia tăng.

Xác nhận với PV VietNamNet chiều tối nay (8/1), Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết: Theo kết quả cập nhật các ca nhiễm mới từ CDC Hải Phòng, tình hình dịch tại địa phương đang có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều ngày qua, ngành y tế ghi nhận nhiều ca trong cộng đồng.

Do đó, chính quyền quyết định nâng cấp độ dịch toàn thành phố ở cấp độ 4 (vùng đỏ), mức nguy cơ rất cao.

Theo ông Nam, tỷ lệ ca nhiễm trên dân số của Hải Phòng hiện nay không cao. Mấy ngày qua chỉ dưới 1.000 ca F0. So với quy chuẩn chung, chưa đến mức phải áp dụng "vùng đỏ" cho toàn thành phố.

Hải Phòng chuyển cấp độ dịch sang "vùng đỏ" toàn thành phố

Tuy nhiên, hiện nay dịch đang diễn biến phức tạp, người dân có yếu tố chủ quan nên thành phố nâng cấp độ dịch cao và sớm hơn để hạn chế lây lan.

Khi sang "vùng đỏ" thì các dịch vụ sinh hoạt công cộng ngoài trời phải dừng lại. Các nhà hàng phục vụ ăn uống chỉ được bán mang về.

Dịch vụ ăn uống cà phê ngưng bán hàng tại chỗ, chỉ bán mang về

CDC Hải Phòng cho hay, hiện đã có 10/15 quận, huyện của Hải Phòng là cấp độ 4 gồm: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Dương Kinh, Hải An, Đồ Sơn, Kiến An, Thủy Nguyên, An Dương và Kiến Thụy; 4 địa phương còn lại ở cấp độ 3 (vùng cam). Duy nhất huyện đảo Bạch Long Vĩ là thuộc cấp độ 1 (vùng xanh) - trạng thái bình thường mới.

Đối với cấp độ xã, phường, hiện có 131/218 xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 4; 71 xã, phường cấp độ 3; 10 xã, phường cấp độ 2 và 6 xã, phường "vùng xanh".

Hoài Anh