Việc tổ chức đấu giá xe Mercedes ở Nghệ An đang phát lộ những bất thường. Đáng nói hơn cả là người trúng giá mua xe là vợ của phó giám đốc điều hành phiên đấu giá.

Người bỏ giá cao không trúng, vợ phó giám đốc 'rước xe'

Chiều 30/11, ông Phạm Văn Thuyết (SN 1959, trú tại phường Quảng Hưng, TP Thanh Hoá), một trong số những người tham gia đấu giá chiếc ô tô Mercedes - Benz E260 cho biết, đã gửi đơn lên Công an tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan chức năng tố cáo ông Hồ Văn Chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, trụ sở tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đơn vị tổ chức đấu giá và là người điều hành phiên đấu giá.

Ông Thuyết tố cáo ông Chung về hành vi gian lận, tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản xảy ra ở phiên đấu giá ô tô Mercedes - Benz E260 đầu năm 2021.

Cụ thể, sáng 30/3, tại trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức bán đấu giá ô tô Mercedes - Benz E260, sản xuất năm 2013. Đây là tài sản vô chủ do công an tịch thu, giá khởi điểm là 550 triệu.

Chiếc xe Mercedes - Benz E260

Trong buổi đấu giá, có 4 khách tham gia là bà Hồ Thị Hương (theo hồ sơ) trú tại thị xã Hoàng Mai; ông Văn Đức Hợp, trú tại huyện Nghĩa Đàn; ông Phạm Văn Thuyết; ông Võ Văn Báo (ủy quyền cho ông Nguyễn Công Tuấn), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong 4 bộ hồ sơ, người trả mức giá cao nhất là 620 triệu, một người trả giá 560 triệu nhưng đều không trúng vì lý do phiếu trả giá không hợp lệ.

Riêng hồ sơ của bà Hồ Thị Hương trả mức giá 551 triệu (cao hơn mức giá khởi điểm 1 triệu đồng) lại là người trúng giá chiếc xe Mercedes - Benz E260.

Theo ông Thuyết, bà Hương là người không có mặt tại phiên đấu giá. Buổi đấu giá diễn ra trong hội trường trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn nên không ai được quay phim, chụp ảnh.

Đơn của ông Thuyết nêu, phiên đấu giá diễn ra vào buổi sáng, do ông Hồ Văn Chung - Phó Giám Công ty đấu giá hợp danh An Trà My điều hành.

Điểm đáng chú ý, khi ông Chung chủ trì phiên đấu giá thì trong số 4 hồ sơ tham gia đấu giá có tên vợ ông Chung là bà Hồ Thị Hương. Bà Hương ủy quyền cho người khác dự phiên đấu giá dưới tên mình.

Giám đốc công ty đấu giá nói không biết ai ký tên mình?

Hàng loạt những bất thường xoay quanh phiên đấu giá chiếc xe Mercedes - Benz E260 dẫn tới kết quả những người tham gia đấu giá lên tiếng tố cáo.

Địa chỉ Công ty đấu giá hợp danh An Trà My

Tìm hiểu cho thấy chính ông Hồ Văn Chung, Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My là người điều hành buổi đấu giá, nhưng trên biên bản lại thể hiện tên giám đốc là ông Nguyễn Phan Tĩnh.

Đơn tố cáo của ông Phạm Văn Thuyết, một trong những người tham gia đấu giá, cũng nêu: "Ông Nguyễn Phan Tĩnh, đấu giá viên của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My không có mặt tại phiên đấu giá nhưng lại ký tên, đóng dấu vào hồ sơ phiên đấu giá".

Thực tế, ông Nguyễn Phan Tĩnh chính là Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, người có thẻ đấu giá viên. Tại biên bản công bố giá đã trả thể hiện đơn vị tổ chức đấu giá là Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, người đại diện là ông Nguyễn Phan Tĩnh.

Biên bản này cũng thể hiện, đấu giá viên công bố người trúng giá là bà Hồ Thị Hương, với giá 551 triệu. Cuối biên bản, đấu giá viên Nguyễn Phan Tĩnh ký, biên bản có đóng dấu Công ty đấu giá hợp danh An Trà My.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phan Tĩnh, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My khẳng định, ông không chủ trì cuộc đấu giá này.

"Trong phiên đấu giá chiếc xe Mercedes tôi không được biết và không tham gia ngay từ đầu. Có thể họ thuê đấu giá viên khác, hay họ ký giả hoặc nhờ người khác ký", ông Nguyễn Phan Tĩnh nói.

Tìm hiểu tiếp, bản thân ông Hồ Văn Chung, Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My cũng chưa đủ điều kiện điều hành buổi đấu giá do chưa được cấp thẻ đấu giá viên.

Ngày 1/12, trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Thái Thọ - Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp (Sở Tư pháp Nghệ An) cho biết, ông Hồ Văn Chung (Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My) chưa được cấp thẻ hành nghề đấu giá viên. Về nguyên tắc trong luật, việc điều hành phiên đấu giá tài sản phải do chính đấu giá viên thực hiện.

"Trong phiên đấu giá, ngoài đấu giá viên còn có những người giúp việc khác mà không ảnh hưởng đến bản chất và kết quả của phiên đấu giá. Đấu giá viên có thể giao cho những người cán bộ, nhân viên trong công ty để thực hiện. Tuy nhiên, đấu giá viên là người cuối cùng quyết định kết quả cuộc đấu giá đạt hay không" - ông Thọ chia sẻ.

Cũng theo ông Thọ, Luật đấu giá tài sản quy định, người làm việc trong tổ chức đấu giá hoặc cha mẹ, vợ, con, anh, chị, em ruột của đấu giá viên thì không được phép tham gia đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp Nghệ An kết luận nhiều vi phạm trong đấu giá

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hồ Văn Chung - Phó Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh An Trà My khẳng định, mọi quy trình ở phiên đấu giá mà công ty tổ chức đều tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, phiên đấu giá này cũng đã bị tố lên Sở Tư pháp Nghệ An và thanh tra sở này đã chỉ ra nhiều vi phạm để ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo quyết định xử phạt, quá trình xác minh đơn tố cáo, Sở Tư pháp Nghệ An đã chỉ ra 3 lỗi của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My.

Thứ nhất, đơn vị đấu giá đã bắt khách hàng phải xin giấy xác nhận cơ quan Công an nơi cư trú là không có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, trong quy chế đấu giá công ty không quy định người tham gia đấu giá phải nộp giấy tờ trên.

Thứ hai, sau khi bán hồ sơ không thực hiện thu hồi hồ sơ mà để đến 14h30p ngày 25/3/2021 mới thu hồ sơ. Do tài sản là tang vật vi phạm hành chính, khách hàng đấu giá không nhiều, hình thức đấu giá gián tiếp (vừa thu hồ sơ vừa bỏ phiếu trả giá, công bố giá) nên công ty tổ chức thu hồ sơ trong 1 ngày. Nội dung này, công ty đã thừa nhận vi phạm quy định khoản 2, Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Thứ ba, thông báo thời gian xem tài sản diễn trong 2 ngày, nhưng Công ty đấu giá hợp danh An Trà My chỉ cho khách hàng xem tài sản 2 tiếng.

Danh sách bảng lương thể hiện bà Hồ Thị Hương làm thủ quỹ cho Công ty đấu giá hợp danh An Trà My

Thanh tra Sở Tư pháp Nghệ An đã ban hành quyết định số 05 ngày 12/7/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My với 3 hành vi vi phạm nêu trên, số tiền xử phạt là 45 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo đơn tố cáo lên Công an tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan chức năng, ông Phạm Văn Thuyết, một trong số những người tham gia đấu giá, tiếp tục kiến nghị, với những dấu hiệu sai phạm ông tố cáo, kết quả phiên đấu giá phải hủy và những người trực tiếp giám sát, điều hành phiên đấu giá phải bị kỷ luật.

Quốc Huy