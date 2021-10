Cơ quan chức năng huyện Gia Lâm, Hà Nội đang điều tra nguyên nhân cái chết của "Hoàng Tử Gió", tên thật là Hoàng Đức Nhân, 29 tuổi, quê Quảng Ninh, tử vong vào tối 5/10.

Sáng 6/10, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị tiếp tục điều tra vụ việc Hoàng Đức Nhân (còn được gọi là “Hoàng Tử Gió”) tử vong tại căn hộ chung cư trên địa bàn quận.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng "Hoàng Tử Gió" tự tử do nợ một khoản tiền lớn, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết công an vẫn đang xác minh thông tin này.

Còn lãnh đạo UBND xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) cho biết, nguyên nhân tử vong ban đầu là chết trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường không tìm thấy thư tuyệt mệnh.

'Hoàng Tử Gió' tử vong trong chung cư ở Hà Nội

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với nạn nhân. Cũng theo lãnh đạo xã Đa Tốn, thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có một mình Nhân ở trong căn hộ.

Được biết, Hoàng Tử Gió khá thân thiết với "đàn anh giang hồ mạng" như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng. Tháng 10/2019, người này từng bị công an bắt vì hành vi liên quan đến sử dụng chất cấm.

Hoàng Tử Gió được nhiều người biết đến, gây chú ý khi xăm hình xăm đầy người, bao gồm cả cổ. Facebook cá nhân của Hoàng Tử Gió hiện có gần 900.000 follow.

Nhị Tiến