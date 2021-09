3 người lột đồ, đánh ghen và quay clip làm nhục người khác ở huyện Gio Linh vừa bồi thường 50 triệu đồng để bù đắp tổn thất thể chất và tinh thần cho bị hại.

Hôm nay (24//9), thông tin từ Công an huyện Gio Linh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định không khởi tố vụ án đánh ghen làm nhục xảy ra trên địa bàn do phía bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.

Bị hại là bà Nguyễn Thị L.(42 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh).

Trước đó, ngày 17/7, bà L. đã gửi đơn trình báo tố giác tội phạm đến Công an huyện Gio Linh để tố giác hành vi bắt giữ người và làm nhục người khác đối với Bùi Thị Trang (sinh năm 1981), Bùi Thị Nhung (sinh năm 1983) và Lê Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 2003, cùng trú tại xã Gio Sơn, huyện Gio Linh).

Theo bà L., sau khi báo chí thông tin, Công an huyện Gio Linh đã vào cuộc xử lý các đối tượng liên quan.

Cụ thể, các đối tượng này đã liên hệ với gia đình bà để hòa giải mâu thuẫn và đã bồi thường chi phí 50 triệu đồng nhằm bù đắp tổn thất đã gây ra cho bà L.

Sau đó bà L. rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án tại cơ quan Công an huyện Gio Linh.

Trước đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 10/7, bà L. đang ngồi trên xe máy của mình và có nói chuyện qua lại với ông Lê Văn Linh (43 tuổi, trú tại xã Gio Sơn) tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lại An (xã Gio Mỹ) thì bất ngờ bị 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến khống chế, đánh đập.

Nhóm người này tiếp tục lột mũ bảo hiểm, áo quần trên người bà L. và quay clip tung lên mạng xã hội.

Cụ thể, Bùi Thị Trang và Bùi Thị Nhung trực tiếp khống chế bà L. rồi tự tay lột hết áo quần và đánh đập để Lê Thị Quỳnh Nhi sử dụng điện thoại quay clip.

2 người đàn ông còn lại cản trở những người dân có ý định can ngăn vụ việc. Sự việc chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của Công an xã Gio Mỹ.

Hương Lài