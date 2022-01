Cơ quan điều tra Hình sự - Quân đoàn 1 đã tiến hành khởi tố 4 bị can và truy nã 2 bị can, liên quan vụ nam quân nhân T.L (SN 2002, Quốc Oai, Hà Nội) bị đánh tử vong.

Ngày 17/1, Cơ quan điều tra Hình sự - Quân đoàn 1 (Tam Điệp, Ninh Bình) cho hay, đơn vị này đang điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 24/10/2021 tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đồng thời ra quyết định truy nã đối với hai bị can Đỗ Hân (SN 2002, Chương Mỹ, Hà Nội) và Đỗ Văn Thơm (SN 2002, Chương Mỹ, Hà Nội).

Bị can Đỗ Hân (trái) và Đỗ Văn Thơm

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra hình sự - Quân đoàn 1 đã khởi tố vụ án “Giết người”, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về hành vi “Giết người”. Đồng thời, Cơ quan điều tra hình sự - Quân đoàn 1 cũng ra thông báo truy tìm nhân chứng đối với Nguyễn Hoài Nam (tên gọi khác là Nam “Cố Thổ”; SN 2001, trú tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Cơ quan điều tra hình sự - Quân đoàn 1 đề nghị những ai nắm được thông tin về nơi đối tượng trốn, nhân chứng đang cư trú thì thông báo ngay cho Cơ quan điều tra hình sự - Quân đoàn 1 để phối hợp giải quyết theo địa chỉ: tổ 18, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 069.801.242 hoặc 0989.274.098 (gặp điều tra viên Nguyễn Hải Lưu).

Trước đó, khoảng 0h ngày 24/10, anh T.L. (SN 2002, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển xe máy chở bạn gái, khi đến thị trấn Xuân Mai thì bị một xe ô tô ép vào lề đường. Khoảng 10 đối tượng từ trên ô tô lao xuống, dùng hung khí tấn công anh L., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 21h cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Do anh L. là quân nhân nên Công an huyện Chương Mỹ đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra hình sự - Quân đoàn 1 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo VOV