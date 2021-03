Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên bị hành hung, chôn sống gây xôn xao trên mạng xã hội, công an đã mời người bị 'chôn sống' trong clip này lên làm việc.

Danh tính người bị hành hung trong clip được xác định là N.Q.V. (17 tuổi), trú tại Khối 5, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Bà Ngô Thị L. (60 tuổi, bà ngoại N.Q.V.) cho biết, gia đình rất bất ngờ khi công an đến làm việc liên quan đến clip trên mạng. Tuy chưa biết nguyên nhân thế nào nhưng nhìn cảnh cháu bị đánh mà đau xót.

Sau đó bà L. có hỏi về việc bị đánh trong clip thì V. trả lời cùng nhóm bạn quay nghịch cho vui để cảnh cáo mọi người. V. không nghĩ sẽ gây ảnh hưởng lớn như vậy.

Công an làm việc với nạn nhân trong video clip

Trong ngày 27/3, Công an TP Vinh đã mời V. cùng người thân lên làm rõ sự việc.

V. trình bày: "Em cùng nhóm bạn có chút hơi men nên thách thức nhau. Các bạn nói nếu em chịu đòn được thì sẽ cho 500 ngàn, lúc đó em say và bồng bột nên đã đồng ý. Hành động tiếp theo là lúc cả nhóm mất kiểm soát, không ai cố tình để mọi chuyện ra như vậy...".

V. cho biết, chính nhóm bạn đưa em từ hố chôn ở bãi cát lên về nhà, tắm rửa.

Nhân vật chính trong clip tiết lộ đó chỉ là một trò đùa...

Lúc tỉnh rượu thấy video xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, V. nhớ lại: "Em không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Em mong mọi thứ lắng xuống để em và gia đình được yên ổn như trước kia".

Như đã đưa tin, ngày 27/3, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, CQĐT Công an TP Vinh đã triệu tập, bắt giữ 11 đối tượng hành hung, đánh đập người khác để điều tra.

Có 11 người bị triệu tập lên cơ quan điều tra lấy lời khai

Theo đó, cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện video một nhóm đối tượng đánh đập, trói, bịt mặt một nam thanh niên. Thậm chí, nhóm đối tượng còn đào hố thả nạn nhân xuống rồi vùi lấp, đe doạ chôn sống.

Từ những hình ảnh trong video, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng điều tra xác minh vụ việc.

Công an bắt nhóm người đánh đập, đào hố chôn người như thời trung cổ Liên quan vụ việc một thanh niên bị bịt mặt, doạ chôn sống ở bãi đất trống, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ 11 đối tượng.

Tú Linh