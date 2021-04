Người phụ nữ ở Hải Dương thiệt mạng khi đi làm đồng vướng phải dây điện trần dùng để bẫy chuột.

Hôm nay (24/4), lãnh đạo Công an huyện Kim Thành (Hải Dươngg) cho biết: Đơn vị vừa làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ tại xã Ngũ Phúc tử vong tại cánh đồng thôn Bằng Lai vào chiều 21/4 do vướng phải dây điện trần bẫy chuột trên ruộng lúa.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ph., SN 1958, trú tại thôn Bằng Lai. Theo đó, chiều 21/4, bà Ph đi phun thuốc trừ sâu và làm cỏ tại ruộng lúa của gia đình. Do không để ý, bà đã vướng vào dây điện trần chăng bẫy chuột xung quanh ruộng lúa và bị điện giật dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Văn Nam làm việc với cơ quan công an

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Văn Nam, SN 1962, ở cùng thôn đã giăng bẫy xung quanh ruộng lúa của 5 gia đình, trong đó có ruộng lúa nhà bà Ph.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, ông Nam cùng mọi người trong thôn đã đưa bà Ph. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường, nơi bà Ph. tử vong

Theo lời khai của ông Nam, trước đó vào tháng 10/2020, thấy việc sử dụng điện chăng bẫy diệt chuột bảo vệ hoa màu có tác dụng nên nhiều người dân trong thôn có ruộng gần nhà đã nhờ, thuê ông làm.

Thiếu tá Phạm Huy Phương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Kim Thành cho biết, ban đầu, gia đình bà Ph. và mọi người còn giấu, cho rằng bà Ph. chết do bị cảm. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định bà Ph. chết do bị điện giật.

Ngã xuống đường ngập nước, cô gái bị điện giật tử vong Ba người đi trên xe máy ngã xuống đoạn đường ngập nước ở Bình Dương, một nạn nhân bị điện giật tử vong.



Nguyễn Thu Hằng