Đoạn clip phát tán trên mạng xã hội thể hiện rõ cảnh hai cán bộ CSGT đấm đá túi bụi hai thanh niên.

Một lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho hay, đang chỉ đạo xác minh làm rõ về đoạn clip phát tán trên mạng cho rằng CSGT đánh người xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip 46 giây mô tả cảnh chiến sĩ CSGT đấm đá túi bụi hai nam thanh niên. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và có nhiều ý kiến bức xúc.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip được một người đi đường, ngồi trên ô tô quay lại, sau đó phát tán trên mạng xã hội.

Theo đoạn clip mô tả, người mặc sắc phục CSGT đã dùng tay đánh một thanh niên đang ngồi bệt dưới đất. Nam thanh niên đã phản ứng lại bằng lời nói. Cạnh đó là xe mô tô đặc chủng của CSGT.

Một CSGT khác đến gần túm áo, đánh vào đầu nam thanh niên. CSGT lại kéo thêm một thanh niên khác đến, yêu cầu ngồi gần người vừa bị đánh.

Một trong hai CSGT giơ chân đá vào đầu hai thanh niên đang ngồi dưới đất.

Qua xác minh, đoạn clip quay lại diễn biến vụ việc tại một bãi ruộng khô ở khu di tích Láng Le - Bàu Cò thuộc xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh vào chiều 27/3. Người mặc sắc phục CSGT đấm đá hai thanh niên là cán bộ chiến sĩ thuộc đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Bình Chánh.

Người bị đánh là 2 trong số 20 thanh niên trong một nhóm Youtuber, tụ tập để quay clip đăng lên kênh Youtube của họ.

Nguồn thông tin Công an huyện Bình Chánh cho hay, chiều 27/3, khi tuần tra địa bàn, tổ CSGT - Trật tự phát hiện nhóm 20 người tụ tập cùng nhiều xe gắn máy, có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự nên đã can thiệp, xử lý. Nguồn tin này nói, nhóm thanh niên có biểu hiện phản ứng, bỏ chạy nên các cán bộ chiến sĩ đã có những hành động trấn áp?

Trong chiều 27/3, tổ công tác đã đưa 15 thanh niên về trụ sở Công an xã Tân Nhựt để xác minh, lấy lời khai.

Hiện phía Công an huyện Bình Chánh đang xác minh, làm rõ về vụ việc trên.

Linh An