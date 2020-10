Do địa bàn xã Hướng Việt những ngày qua bị chia cắt nên thi thể thượng uý Trương Văn Thắng vẫn chưa thể đưa ra ngoài.

Theo Thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, do địa bàn 2 xã Hướng Phùng và Hướng Việt đang bị cô lập, chia cắt hoàn toàn với bên ngoài nên sau 2 ngày xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng vẫn chưa đưa được thi thể của anh Thắng về với gia đình.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an huyện Hướng Hóa xuất phát vào hiện trường 2 xã bị cô lập.

Tại cuộc họp với công an huyện Hướng Hóa sáng nay, trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an tỉnh, công an huyện tăng cường lực lượng, tập trung ứng cứu người dân tại các xã bị cô lập, nhanh chóng đưa những người gặp nạn và thi thể thượng úy Trương Văn Thắng ra khỏi hiện trường.

Theo đó, sáng nay lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa đã tổ chức 2 tổ công tác với hàng chục đồng chí tìm cách vào hiện trường.

Phương án là các tổ đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào xã Hướng Phùng, sau đó cắt núi, băng rừng đi qua nước bạn Lào, theo đường mòn xuyên biên giới đến xã Hướng Việt.

Những chiếc xe chở đoàn công tác xẻ núi, băng rừng ứng cứu người dân và đưa thi thể đồng đội về nhà.

“Tuyến đường này cũng đang bị sạt lở, đi lại rất khó khăn và nếu đoàn cứu hộ đến được địa bàn 2 xã bị cô lập mất gần 6 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, với tình hình như hiện nay thì đây là phương án khả quan nhất. Mục đích trước mắt là nắm bắt được tình hình người dân trong đó, ứng cứu những người bị thương và đưa được thi thể của thượng úy Thắng về nhà”, thượng tá Hồ Sỹ Nhung cho biết.

Trước đó, khoảng 16h chiều 17/10, UBND xã Hướng Việt nhận được thông tin có 7 người tại thôn Tà Rùng – Ka Tiêm đi rẫy mất tích.

Nhận được thông tin, công an xã và UBND xã cử cán bộ tham gia tìm kiếm.

Đến 18h cùng ngày, khi đến Km193 tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì khu vực này xảy ra sạt lở.

Vụ sạt lở khiến Đại úy Lê Văn Dùy, Phó bí thư tăng cường xã Hướng Việt bị gãy ống chân đùi trái. Ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã bị gãy chân, chấn thương nặng nguy kịch. Hiện cả 2 đang được điều trị tại trạm xá xã.

Đặc biệt, vụ sạt núi đã khiến Thượng uý Trương Văn Thắng, Công an viên xã Hướng Việt cùng đi với đoàn cứu hộ hy sinh.

Trực thăng sẵn sàng ứng cứu vùng cô lập

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trực thăng của Bộ Quốc phòng đang đợi lệnh tại sân bay Phú Bài (TT-Huế) và sẵn sàng phối hợp với địa phương tham gia cứu hộ các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Chiều 19/10, lực lượng cứu hộ đã tìm đủ thi thể 22 cán bộ chiến sỹ Đoàn 337

“Theo kế hoạch, sáng nay trực thăng sẽ cất cánh và bay vào khu vực 2 xã Hướng Lập và Hướng Việt nhưng do thời tiết xấu, phương án dùng trực thăng đang bị tạm dừng”, ông Đồng cho biết.

Theo thông tin của VietNamNet có được cho biết, từ nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ quét tràn về khiến tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nối 2 xã Hướng Lập, Hướng Việt với trung tâm huyện Hướng Hóa bị sạt lở nghiêm trọng, người dân đang sinh sống tại đây bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Hiện tại, đời sống người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Mọi thông tin liên lạc với bên ngoài dường như bị cắt đứt.

Quang Thành - Duy Tuấn