Thủy điện Thượng Nhật ở tỉnh Thừa Thiên Huế không chấp hành nghiêm việc mở 5 cửa van để ứng phó với bão số 13, sau khi tự ý tích nước khi chưa được cấp phép.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (BCĐ) vừa có công văn gửi Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam và các tỉnh miền Trung về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện.

BCĐ cho biết, phần lớn các thủy điện đã hoạt động hiệu quả, tham gia cắt lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du. Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng một số thủy điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ do tư nhân quản lý, chưa thực hiện đúng các quy định về tích nước và vận hành, điển hình như trường hợp thủy điện Đắk Kar (Đắk Nông) và gần đây nhất là thủy điện Thượng Nhật (huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) gây mất an toàn cho hạ du.

Cưỡng chế Thủy điện Thượng Nhật phải mở 5 cửa van để ứng phó với bão số 13. Ảnh minh họa: TTXVN

Để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du các hồ chứa thủy điện, trước mắt nhằm chủ động ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão, BCĐ đề nghị các đơn vị tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về tích nước, vận hành cũng như các phương án đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa theo quy định, phát hiện kịp thời và có các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với trường hợp vi phạm tại thủy điện Thượng Nhật, đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ việc chấp hành của chủ hồ, đồng thời xử lý ngiêm khắc theo quy định, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.

Bộ Công Thương tối nay cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Miền Trung, yêu cầu dừng ngay việc tích nước, đồng thời vận hành mở hoàn toàn 5 cửa van đập tràn Dự án thủy điện Thượng Nhật theo quy trình vận hành hồ chứa đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt để đưa mực nước hồ chứa về cao trình + 114 m (bằng cao trình ngưỡng tràn).

Việc tích nước hồ chứa chỉ được thực hiện khi có văn bản đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung không mua điện của nhà máy thủy điện Thượng Nhật khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Khẩn trương báo cáo chi tiết quá trình thực hiện công tác kiểm tra các điều kiện đối với bên bán điện (Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam) theo quy định hiện hành.

Mộc Miên