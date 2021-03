Đang làm việc với cơ quan chức năng, Youtuber Thơ Nguyễn có biểu hiện "sốc" tâm lý, sức khỏe không ổn định nên xin làm việc vào ngày hôm sau.

Sáng 15/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương làm việc với YouTuber Thơ Nguyễn (tên thật là Nguyễn Thị Hồng Thơ, trú tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) liên quan đến việc đăng tải video clip "xin vía học giỏi" trên kênh TikTok.

YouTuber Thơ Nguyễn làm việc với cơ quan chức năng sáng 15/3

Tại buổi làm việc, YouTuber Thơ Nguyễn cho biết, cô đăng tải đoạn video có nội dung xin vía học giỏi trên mạng xã hội TikTok gồm có 2 phần. Trong đó phần 1 là nội dung video gây tranh cãi, dậy sóng trên cộng đồng mạng, phần 2 là video để đính chính với các em nhỏ rằng đây là búp bê thường, không phải là búp bê ma, muốn học giỏi thì phải siêng học chứ không cầu xin được.

YouTuber Thơ Nguyễn giải thích, do chính sách của TikTok chỉ cho đăng tải mỗi đoạn video có thời lượng tối đa là 60 giây, do đó có tình trạng 2 video nêu trên được đăng tải ở hai thời điểm khác nhau, gây hiểu nhầm cho cộng đồng mạng.

Dù giải thích như trên, nữ YouTuber cho rằng nhận thức được hành vi vi phạm nhưng không cố ý.

Đoạn clip "xin vía học giỏi" phát trên TikTok gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng

Đáng nói, trong lúc đang làm việc với cơ quan chức năng, YouTuber này có biểu hiện mệt mỏi, "sốc" tâm lý nên đã xin phép tạm dừng buổi làm việc để về nghỉ ngơi, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục làm việc vào chiều ngày 16/3.

YouTuber Thơ Nguyễn được cộng đồng mạng, nhất là các em nhỏ biết đến khi sở hữu 3 kênh thông tin trên mạng YouTube, TikTok và facebook với hàng triệu lượt theo dõi.

Tuy nhiên, rất nhiều video của kênh này bị cộng đồng lên án vì những thử thách tiêu cực, không phù hợp với trẻ em.

Trước đó, sau khi rà soát việc chấp hành thuế của Youtuber Thơ Nguyễn, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ năm 2019 tới nay Thơ Nguyễn đã nộp tổng cộng hơn 2 tỉ đồng tiền thuế thu nhập.

Video cho trẻ em của Thơ Nguyễn bị phản đối Kênh YouTube của Thơ Nguyễn đăng tải nhiều video độc hại ảnh hưởng đến trẻ em, đặc biệt từ sau video xin vía học giỏi búp bê ma (Kunmanthong) bị dư luận phản ứng, YouTuber này sẽ bị cơ quan quản lý xử nghiêm.



Xuân An