Ngày 20/8/2020, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh An Giang phát hành bộ tem “Văn hóa Óc Eo”. Thời hạn cung ứng bộ tem trên mạng bưu chính công cộng đến hết ngày 30/6/2022.

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ họa, thể hiện các hiện vật trên nền mầu nâu đậm, làm tôn thêm vẻ đẹp huyền bí của các mẫu vật thuộc nền Văn hóa Óc Eo đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Bộ tem gồm 3 mẫu tem và 1 blốc có các giá mặt lần lượt là 4.000 đồng, 6.000 đồng, 8.000 đồng và 19.000 đồng.

3 mẫu tem được thiết kế tràn lề, khuôn khổ tem 24 x 49,5 mm. Trong đó, mẫu 1 thể hiện hình ảnh Tượng Avalokitesvara (Bảo vật Quốc gia hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM).

Mẫu 2 thể hiện hình Tượng Phật Bình Hòa (Bảo vật Quốc gia đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM).

Mẫu 3 thể hiện hình ảnh Tượng Thần Brahma Giồng Xoài (niên đại thế kỷ VI - VII, hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang).

1 mẫu blốc cũng được thiết kế tràn lề, khuôn khổ 80 x 100 mm, thể hiện hình ảnh Bộ Linga – Yoni đá nổi (niên đại thế kỷ V - VI, đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang).

Nền văn hoá Óc Eo, thuộc vương quốc cổ Phù Nam, được phát hiện lần đầu tiên qua các di chỉ ở núi Ba Thê (nay thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vào năm 1944.

Các hiện vật thuộc Di tích Văn hóa Óc Eo được đánh giá là nguồn tư liệu lịch sử quý giá, là bằng chứng về một nền văn hóa phát triển thịnh vượng trong lịch sử Việt Nam.

Bình Minh

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, ngày 19/8/2020, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Công an chính thức phát hành bộ tem “Công an nhân dân Việt Nam”.