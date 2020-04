Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an báo cáo về việc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Căn cước công dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an báo cáo về đề xuất lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Tư pháp tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tướng chỉ đạo, trong quá trình nhập dữ liệu công dân, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và chính quyền các địa phương để bảo đảm thông tin chính xác. Đối với các trường hợp thiếu, sai sót thông tin, Bộ Công an, Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin cho công dân và phối hợp chặt chẽ với công dân trong đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Căn cước công dân cho đến khi hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an giải trình cụ thể các vấn đề liên quan trong tháng 4/2020.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khi thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 896, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an và các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để việc xây dựng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lắp, xác định các thông tin, dữ liệu cần thiết thu thập. Đồng thời phải tương thích, kết nối, tích hợp được với các cơ sở dữ liệu và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và có giải pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.

Hồi giữa tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 3.085 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và được thực hiện từ năm 2018-2021.

Theo quyết định, chủ đầu tư dự án là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về quy mô, nội dung đầu tư, Quyết định nêu rõ, xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, được triển khai và quản lý tập trung tại Bộ Công an, bao gồm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật; thuê hạ tầng truyền dẫn; xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước và các yêu cầu chức năng, nghiệp vụ của ngành Công an phục vụ thu thập, cập nhật thông tin; tổ chức thu thập, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân cho công dân.

Quyết định cũng cho biết, Bộ Công an sẽ thực hiện việc đào tạo về hạ tầng kỹ thuật, đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến quản lý dân cư trên toàn quốc.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai để tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, bên cạnh 5 cơ sở dữ liệu quốc gia khác gồm: Đất đai quốc gia; Đăng ký doanh nghiệp; Thống kê tổng hợp về Dân số; và Bảo hiểm.

Theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quyết định trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, là cơ sở dữ liệu quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp với Bộ TT&TT rà soát các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu được triển khai tại Bộ Công an theo hướng tận dụng các nền tảng kỹ thuật công nghệ, hạ tầng dùng chung để giảm chi phí đầu tư. Bộ KH&ĐT chủ trì thẩm định, phối hợp Bộ Công an đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

