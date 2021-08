Ngành TT&TT đang căng mình đảm bảo thông tin liên lạc, chuyển phát hàng hóa đến các hộ gia đình, đảm bảo không gian mạng lành mạnh, lan toả năng lượng tích cực, phát triển các nền tảng công nghệ số... để hỗ trợ toàn quốc phòng chống dịch.

Lời toà soạn: Ngày 2/8/2021, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu tại sự kiện các doanh nghiệp viễn thông công bố công bố gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông người dân phòng chống Covid. VietnamNet xin trân trọng giới thiệu đến độc giả toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại sự kiện.

Doanh nghiệp có phát đạt là do có thị trường tốt, là do người dân, là do đất nước phát triển, là do chế độ ổn định. Một doanh nghiệp nhìn xa trông rộng thì luôn nghĩ đến việc nuôi thị trường phát triển bền vững.

Lúc thuận lợi là người dân mua sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và doanh nghiệp phát triển. Lúc người dân khó khăn, như là trong lúc Covid này, thì là lúc doanh nghiệp hỗ trợ lại người dân.

Tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn thì có lẽ người Việt Nam chúng ta không thua kém bất cứ dân tộc nào. Mỗi khi khó khăn thì tinh thần ấy lại sống dậy mạnh mẽ và sinh động. Nó như có sẵn trong gen người Việt Nam vậy.

Hôm nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về hỗ trợ người dân trong đợt bùng phát dịch Covid lần thứ tư, được sự thống nhất của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ TT&TT, các doanh nghiệp viễn thông nước nhà đã có gói hỗ trợ, khuyến mại tới 10.000 tỷ đồng, trong 3 tháng, để hỗ trợ mọi người dân dùng dịch vụ viễn thông nhiều hơn trước 50% mà chi phí vẫn như cũ, với những người khó khăn, thu nhập thấp thì giảm giá gói cước.

Trong lúc khó khăn này, liên lạc viễn thông, Internet nhiều khi là cách thức duy nhất để chúng ta, để chính quyền kết nối được với người dân để hỗ trợ. Không có liên lạc sẽ dẫn đến rất nhiều những cái không khác, trong đó có cái đói. Càng giãn cách xã hội thì nhu cầu kết nối càng cao. Chương trình hỗ trợ, khuyến mại tăng kết nối cho người dân lúc này thực sự hữu ích và thiết thực.

Người dân dùng nhiều hơn dịch vụ viễn thông, Internet tức là chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn. Covid là cú huých mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi số. Việc tăng 50% dung lượng nhưng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng sẽ là thách thức với các nhà mạng. Nhưng đây là cơ hội tốt để các nhà mạng tăng đầu tư, tối ưu mạng lưới để chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn phát triển sau Covid.

Ngành Thông tin và Truyền thông đang căng mình đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo chuyển phát hàng hóa đến các hộ gia đình, đảm bảo không gian mạng lành mạnh, lan toả năng lượng tích cực, kinh nghiệm tốt về phòng chống dịch, phát triển các nền tảng công nghệ số, các phần mềm để hỗ trợ toàn quốc phòng chống dịch. Ngày mai sẽ tổ chức tập huấn toàn quốc gần 20 nền tảng công nghệ số về phòng chống dịch, đều là do các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin và công nghệ số Việt Nam phát triển và hỗ trợ, và được tập trung về Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia, đặt tại Cục Tin học hoá - Bộ Thông tin và Truyền thông. Và hôm nay là một hành động thiết thực và cụ thể nữa của các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam làm ấm lòng người dân.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công cuộc chống lại đại dịch Covid-19. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua đại dịch và Việt Nam sẽ ra khỏi đại dịch này trong một trạng thái mới - một đất nước, một xã hội được số hoá mạnh mẽ.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

Phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ngày 16/7, tại hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2021 của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu gợi mở nhiều vấn đề lớn như: Mở rộng thị trường viễn thông, cơ hội cho bưu chính, chuyển đổi số, Make in Vietnam…