Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan có thư động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tỉnh.

Kính gửi: Cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tỉnh.

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, xuất hiện biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam, đã tác động sâu sắc, toàn diện, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bắc Ninh là một trong những tỉnh bị nhiều ảnh hưởng của đợt dịch lần này, tiềm ẩn nguy cơ lây lan rất cao. Ca bệnh đầu tiên của đợt này vào ngày 4/5/2021 có nguồn gốc lây lan từ một số Bệnh viện tuyến trên, hình thành nên ổ dịch tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, rồi lan ra một số địa phương khác và một số doanh nghiệp trên địa bàn. Tính đến ngày 16/5/2021, số ca nhiễm trên phạm vi toàn tỉnh là 221 người; đã rà soát được 2.908 trường hợp F1; 25.041 trường hợp F2 và thực hiện cách ly y tế 23.974 trường hợp đảm bảo đúng qui định, tổ chức khoanh vùng, dập dịch để hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng. Kết quả trên mặc dù mới là ban đầu song đã thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị rất cao của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng toàn thể Nhân dân trong tỉnh chung tay dập dịch, tất cả đều hướng về sự bình an của Nhân dân. Trong đó phải kể đến các lực lượng nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch như Ngành Y tế, Công an, Quân đội, các Tổ Covid cộng đồng, các tình nguyện viên… Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu không quản ngại khó khăn, nguy hiểm tận tụy cùng Nhân dân ngày, đêm phòng, chống dịch. Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã phát động phong trào tương thân, tương ái, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm sinh hoạt… đến vùng dịch và lực lượng thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn về tinh thần, vật chất đối với cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh trong công cuộc đấu tranh phòng, chống dịch bệnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cống hiến, quyết tâm của các cấp, các ngành, địa phương. Xin gửi lời tri ân, lời cảm ơn chân thành và tình cảm tốt đẹp nhất tới đội ngũ các y, bác sỹ, cán bộ ngành y tế, các chiến sỹ Công an, Quân đội, các thành viên lực lượng phòng, chống dịch, các Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid trong các cơ quan, doanh nghiệp, các tình nguyện viên, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân đã không quản mệt mỏi, chạy đua với thời gian, tận dụng từng giây, từng phút để truy vết, khoanh vùng dập dịch. Chúng ta rất cảm động chứng kiến những tấm gương đã tận tâm, tận lực hết mình không quản ngày, đêm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, nhiều ngày trực tiếp ở trong tâm dịch, các bệnh viện, các khu cách ly, điểm chốt chặn… không được về với gia đình, người thân; cảm ơn những Tấm lòng vàng của các tập thể, cá nhân đã quan tâm, ủng hộ, động viên khích lệ cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, biến chủng mới tốc độ lây lan nhanh, công tác phòng, chống dịch và cuộc sống của nhiều người dân trong tỉnh sẽ tiếp tục gặp những khó khăn, thử thách. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, thực hiện Lời Kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, tôi đề nghị các cấp, các ngành cần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch, quyết tâm không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, nêu cao tinh thần yêu nước, tự hào, khát vọng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc, đoàn kết, thống nhất, tương thân, tương ái, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. “Mỗi đơn vị, tổ chức là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống dịch, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng, bình tĩnh, tin tưởng, chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là quy định 5K của Bộ Y tế để bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng, vì lợi ích của Quốc gia, dân tộc và sự phát triển của quê hương; không hoang mang nhưng cũng tuyệt đối không được lơ là chủ quan; quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn, khống chế thành công dịch bệnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh, trước hết là tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021 thành công, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đây là giai đoạn khó khăn đối với Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung, song với truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tôi tin tưởng chúng ta sẽ sớm vượt qua, chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch và toàn thể Nhân dân trong tỉnh.

Đào Hồng Lan

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh