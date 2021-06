VietNamNet giới thiệu toàn văn Công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trong những ngày gần đây tại nhiều địa phương trên cả nước, tốc độ và khả năng lây nhiễm rất cao của biến thể virút SARS-CoV-2 tại Ấn Độ, bám sát chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Thành phố kiên trì áp dụng các biện pháp, phương pháp để đảm bảo mục tiêu kép “Vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn cho người dân, vừa đảm bảo tổ chức thành công kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022”. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, và xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố quyết liệt thực hiện một số nội dung sau:

1. Siết chặt quản lý tại toàn bộ cơ sở cách ly tập trung của Thành phố, giao Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND các quận huyện, thị xã

1.1. Rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình, cách thức phòng, chống dịch ở mỗi cơ sở cách ly; căn cứ các quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19”, nhất là điều kiện cơ sở vật chất, khu sinh hoạt, vệ sinh... và tình hình dịch bệnh “mới” (với các biến chủng virút có tốc độ, khả năng lây lan rất nhanh) tại từng cơ sở cách ly: Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, xây dựng quy trình cụ thể, thay đổi linh hoạt đáp ứng điều kiện thực tiễn dịch bệnh hiện nay. Trong quá trình triển khai, nếu khó khăn vướng mắc chủ động trao đổi, giải quyết, báo cáo UBND Thành phố trong các tình huống phức tạp để kịp thời xử lý.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở đánh giá, đề xuất việc điều phối cách ly các đối tượng F1, chia thành từng nhóm nguy cơ, thông tin cơ sở y tế địa phương, cơ sở cách ly ngay khi tiếp nhận; tránh xếp các nhóm nguy cơ khác nhau vào cùng 1 phòng để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo.

Rà soát xây dựng quy trình cụ thể, khép kín 1 chiều từng khu vực cách ly, từng khu phòng, có quy định riêng cụ thể trong từng khu vực; rà soát các quy định chuyên môn trong khu cách ly để yêu cầu lực lượng quản lý chặt chẽ, vận hành nghiêm túc, tránh tâm lý chủ quan gây ra lây nhiễm; thường xuyên khử khuẩn những nơi dùng chung; giảm mật độ, giãn cách hơn nữa trong các khu cách ly tập trung; điều chỉnh thời gian và số lần lấy mẫu phù hợp với mức độ, nguy cơ lây nhiễm.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc vận hành của các khu cách ly tập trung để bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, chuyên môn chặt chẽ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt camera tại các khu cách ly tập trung, xong trước ngày 12/6/2021.

1.2. Sở Y tế chỉ đạo việc tăng tần suất xét nghiệm sàng lọc, bổ sung tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 cho lực lượng (quản lý, cán bộ y tế, người lao động… tại các cơ sở cách ly tập trung), để chủ động sàng lọc, đánh giá nguy cơ, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại cơ sở cách ly tập trung.

1.3. Rà soát, xây dựng phương án tổ chức đáp ứng khả năng cách ly lên 40.000 người tại các khu vực ra xa trung tâm Thành phố.

1.4. Chỉ đạo Ban quản lý các Khu cách ly cần chăm lo đầy đủ vật chất, tinh thần cho người cách ly. Đặc biệt, mỗi điểm cách ly phải cố gắng trở thành một “trường học” kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe để mỗi người dân sau khi kết thúc cách ly sẽ trở thành những tuyên truyền viên phòng, chống dịch hiệu quả nhất cho gia đình, bạn bè và người thân.

2. Quản lý chăt chẽ, giám sát di biến động người đi về từ các vùng dịch có diễn biến phức tạp

2.1. Sở Y tế chủ động hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cơ sở giám sát chặt chẽ di biến động của người lao động tại các vùng giáp ranh với các tỉnh có số ca mắc gia tăng như Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và tại các khu vực có nguy cơ cao như các khu Chung cư, khách sạn, các khu đô thị, ký túc xá, nhà trọ… trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức kiểm tra hoạt động Tổ COVID cộng đồng sau khi được kiện toàn theo chỉ đạo của UBND Thành phố, gắn với trách nhiệm tại từng khu vực, địa bàn cụ thể.

2.2. Công an Thành phố phối hợp Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các chốt trực lưu động để kiểm tra lượng phương tiện ra vào các cửa ngõ của Thành phố, quản lý toàn bộ lưu lượng phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, gắn với di biến động của lực lượng lao động, người dân giao thương giữa Hà Nội và các địa phương có ca mắc mới như Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh...

2.3. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ban quản lý Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất Hà Nội và các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xãxây dựng kịch bản phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong các Khu Công nghiệp, trình UBND Thành phố ban hành trước ngày 08/6/2021.

Tổ chức kiểm tra các phương án diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại từng địa phương, từng Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp đến từng nhà máy, cơ sở sản xuất gắn với trách nhiệm của các chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng, các chủ doanh nghiệp và các Tổ an toàn COVID trong doanh nghiệp.

3. Đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố:

3.1. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm quy định về Bệnh viện an toàn và Phòng khám an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế; đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố:

- Tăng cường khả năng, công suất điều trị bệnh nhân COVID-19; các cơ sở y tế nghiêm túc thực hiện Quyết định 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Yêu cầu nhân viên y tế, nhân viên phục vụ tuyệt đối tuân thủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, các biện pháp phòng ngừa khi tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS CoV-2.

-Rà soát, củng cố quy trình một chiều trong tiếp nhận, khám, cách ly, điều trị, chăm sóc người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm; công tác vận chuyển, xử lý chất thải, xử lý quần áo người bệnh, quần áo nhân viên y tế trong khu cách ly. Đồng thời tăng cường công tác khử khuẩn phòng chống dịch bệnh.

-Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống và kiểm soát lây nhiễm SARS CoV-2 của nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, người bệnh và các đối tượng có liên quan, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, thu dung, tiếp nhận điều trị và lây nhiễm ra cộng đồng. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3.2.Triển khaihuy động các lực lượng trong tất cả các khâu, quy trình như lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly, điều trị để bổ sung thêm cho lực lượng y tế hiện có tại các cấp; xây dựng phương án trực luân phiên, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các lực lượng để có thể duy trì triển khai trong thời gian dài.

3.3. Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ độ, Công an Thành phố rà soát và xây dựng phương án đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế đặc biệt làtrang thiết bị phòng hộ đảm bảo đầy đủ trong mọi tình huống, phù hợp với từng tình hình và kịch bản cụ thể.

3.4. UBND cácquận, huyện, thị xã rà soát và xây dựng phương án đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế đặc biệt làtrang thiết bị phòng hộ đảm bảo đầy đủ trong mọi tình huống, phù hợp với từng tình hình và kịch bản cụ thể theo phương châm 4 tại chỗ.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an Thành phố, Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 các quận, huyện, thị xã nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, rà soát, hoàn thiện các phương án tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Thành phố, trong đó lưu ý:

Tăng cường chỉ đạo, thường xuyên chặt chẽ, sự phối hợp của cả hệ thống chính quyền các cấp với các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, đặc biệt các bậc phụ huynh, tạo sự đồng thuận xã hội đối với kỳ thi.

Rà soát kỹ lưỡng, xây dựng và hoàn thiện các phương án tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; rà soát, sàng lọc đối tượng học sinh, tổ chức diễn tập, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kịp thời các tình huống phát sinh.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắcxin phòng ngừa COVID-19

Chủ tịch UBNDcác quận, huyện, thị xã, Sở Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1712/UBND-KT ngày 02/6/2021 về việc huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắcxin phòng ngừa COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Nhân dân nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Công điện này.

