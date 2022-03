Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 của đồng bào Khmer, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Nội dung Thư chúc Tết của Thủ tướng như sau:

Thân ái gửi: Đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer - là Tết tràn đầy hy vọng, niềm vui và niềm tin, là thời điểm thiêng liêng, đất trời giao hòa chuyển giao sang năm mới, sang mùa nước về, mùa cày cấy, mùa lao động... hướng tới một năm mới may mắn, tốt lành, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, hạnh phúc. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Năm 2021 vừa đi qua có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng, nhưng cũng là năm đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 với biến chủng Delta gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, toàn diện của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, đồng tình, tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã khắc phục khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Vượt qua nghịch cảnh do dịch bệnh, chúng ta đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì; chính sách về an sinh xã hội được chú trọng thực hiện; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, an ninh được củng cố; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc được quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả thiết thực; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt, triển khai. Những thành tựu chung nêu trên là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer.

Năm 2022 là năm bản lề quan trọng thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là năm đầu thực hiện 02 chính sách lớn về công tác dân tộc, mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động và dịch COVID-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Tục ngữ Khmer có câu: "Thành công nhờ nỗ lực". Tôi mong muốn và tin tưởng rằng đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên từ bàn tay, khối óc, trên nền tảng văn hóa, bản sắc và truyền thống yêu nước để cùng các cấp, các ngành quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức, không lơ là, chủ quan với dịch bệnh, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Xin chúc đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 vui tươi, an lành và hạnh phúc.