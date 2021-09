Toàn văn Chỉ thị số 20 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Qua 3 đợt giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố, công tác phòng, chống dịch của Thành phố tiếp tục được kiểm soát tình hình, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, Nhân dân tin tưởng, đồng tình với các giải pháp của Trung ương, Thành phố. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, tại một số địa phương khu vực có mật độ dân cư cao, nhiều ngõ, ngánh nhỏ, nhiều nhà chung cư cũ, các chợ dân sinh, các khu vực phong tỏa có nơi còn biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác tổ chức chưa thực sự quyết tâm, chặt chẽ trong việc thực hiện giãn cách xã hội, có nơi còn hiện tượng “chặt ngoài, lỏng trong”; các ca bệnh mới vẫn phát sinh trong cộng đồng, khu phong tỏa, tại các khu chợ dân sinh, siêu thị không rõ nguồn lây nhiễm bệnh; một số cá nhân lợi dụng việc xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu được cấp luồng xanh, xe cứu thương đã vận chuyển những người dân từ vùng có dịch bệnh về Thành phố. Để đảm bảo công tác vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và đề nghị các các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, người dân trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 1022/CĐ-TTg ngày 23/8/2021, số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021, Thông báo số 230/TB-VPCP ngày 01/9/2021 tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 và Thông báo số 480-TB/TU ngày 01/9/2021 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh ở những nơi đang diễn biến phức tạp, nguy cơ cao với phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài; bảo vệ an toàn cho Thủ đô, bảo vệ vững chắc “vùng xanh”, ngăn chặn tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra vùng nông thôn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.

Toàn hệ thống chính trị và chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu; quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả theo nguyên tắc “người dân là trung tâm, là chủ thể” để phục vụ; vận động, hướng dẫn, đề nghị người dân tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát ở địa bàn dân cư; lấy xã, phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng, xác định “chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân”.

2. Từ 06 giờ 00 ngày 06/9/2021 đến 06 giờ 00 ngày 21/9/2021, Thành phố quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 03 vùng cụ thể như sau:

a) Vùng 1: Khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ được xác định là vùng đỏ, tập trung nhiều khu vực, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao.

- Phạm vi: Bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín bao quanh bởi sông Nhuệ, kênh Cầu Ngà, sông Đáy, kênh Khê Tang, sông Tô Lịch, kênh Hồng Vân và sông Hồng về nội đô.

- Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

b) Vùng 2 (phía Bắc, Đông Sông Hồng): Được phân cách bởi hệ thống Sông Hồng, Sông Đuống với Vùng 1. Phòng chống nguy cơ xâm nhập phía Bắc, Đông Bắc. Trong Tam giác công nghiệp phía Bắc, có tính “độc lập” cao.

- Phạm vi: Toàn bộ địa giới hành chính của 05 quận/huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

- Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn theo Phương án đã được phê duyệt.

c) Vùng 3 (phía Tây, phía Nam Thành phố): Vùng sản xuất nông nghiệp và các Khu, Cụm Công nghiệp, có mật độ và sinh hoạt dân cư đặc trưng nông nghiệp, có phần đô thị hóa với mật độ dân cư thấp.

- Phạm vi: Toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện/thị xã: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 05 quận, huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín chủ yếu được chia bởi Sông Nhuệ, Sông Đáy.

- Biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch: Thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo nguyên tắc mỗi xã, phường, khu dân cư, khu sản xuất là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ 5K và cách ly các khu dân cư khi có dịch.

3. Nguyên tắc thực hiện

- Thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch theo các vùng, kiểm soát chặt chẽ người dân và các hoạt động xã hội, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa các vùng.

- Phân vùng là để phòng, chống dịch, không phải là phân vùng để quản lý hành chính.

- Thực hiện phân cấp, ủy quyền cho các quận, huyện, thị xã quyết định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức hoạt động sản xuất phù hợp với tình hình dịch bệnh cụ thể theo từng địa bàn tại Vùng 2, Vùng 3.

- Tăng cường giãn cách xã hội với những biện pháp mạnh hơn nữa tại Vùng 1 (Vùng nội đô) để kiểm soát chặt nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, khoanh vùng xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan giữa các khu vực, làm sạch dần tiến đến “xanh hóa” toàn bộ các khu vực; tăng cường giãn cách xã hội phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ các yêu cầu người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, “ai ở đâu, ở đó”, không để “chặt ngoài, lỏng trong”.

Quản lý chặt chẽ hoạt động của người dân và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn cụ thể và cấp giấy đi đường cho các đối tượng, phương tiện được phép di chuyển trên địa bàn (trong đó bao gồm hoạt động chính trị, ngoại giao, công vụ, dịch vụ công ích thiết yếu, phòng chống dịch; khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng của người dân…). Tổ chức quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ các chốt kiểm soát ra-vào Thành phố, các chốt ra - vào tại vùng 1 và đối với các cá nhân, phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện “được phép mới ra đường”, “ai ở đâu, ở đó”, “người ở vùng nào thì ở vùng đó”. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm phòng bệnh là giải pháp cơ bản, chiến lược, lâu dài; bảo vệ vững chắc các “vùng xanh”; ngăn chặn, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra vùng công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp.

- Chủ động bảo đảm nguồn lực phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng kịch bản ở mức cao hơn, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh ở xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng các “pháo đài” phòng, chống dịch là các xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021.

- Triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng, huy động mọi nguồn lực triển khai, đảm bảo chỉ định xét nghiệm đúng, trúng khu vực nguy cơ và nhóm đối tượng nguy cơ, đảm bảo công tác lấy mẫu, xét nghiệm thống nhất, hiệp đồng linh hoạt giữa các đơn vị, tránh để mẫu tồn quá 24 giờ

- Bảo đảm việc cung ứng, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong khu vực thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, nhất là ở nơi phong tỏa, cách ly; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở là lực lượng gần dân nhất, hiểu dân nhất, nhất là lực lượng công an phường, xã, cảnh sát khu vực, Tổ COVID-19 cộng đồng.

- Tổ chức tiêm vắc xin khẩn trương, an toàn, đúng quy định theo các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định và chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm tiêm chủng quốc gia.

- Bảo đảm an ninh, trật tự xã hội cho Nhân dân trên địa bàn.

- Tăng cường thông tin, truyền thông thống nhất, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết, hiểu, tin, hưởng ứng, ủng hộ và người dân cùng làm; thực sự để người dân yên tâm và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.

- Tổ chức tốt Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại xã, phường, thị trấn; kiểm tra kết hợp với với hướng dẫn, hỗ trợ xã, phường thực hiện, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế, bất cập.

4. Căn cứ nội dung Chỉ thị này, Phương án phân vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do UBND Thành phố ban hành và căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao; yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại từng vùng và liên vùng, tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn kịp thời tới các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan. Thời hạn yêu cầu hoàn thành và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 05/9/2021.

4.1. Sở Y tế

- Tiếp tục tổ chức xét nghiệm thần tốc, rút ngắn chu kỳ xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và xét nghiệm diện rộng theo Kế hoạch trên toàn Thành phố đảm bảo đúng, trúng, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực để xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, các vùng phong tỏa, cách ly để kịp thời truy vết F1, cách ly ngay, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; từng bước làm sạch, chuyển từ “vùng đỏ” thành “vùng da cam”, chuyển “vùng da cam” thành “vùng xanh” đưa Thành phố về trạng thái bình thường mới.

- Chỉ đạo, phân luồng phù hợp để điều trị có hiệu quả ngay từ tầng 1, hạn chế tối đa việc phân luồng điều trị tầng 2, tầng 3; đồng thời đảm bảo việc tiếp nhận, điều trị các bệnh khác kịp thời và hiệu quả; đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát tăng công suất chuẩn bị đầy đủ 20.000 giường và sẵn sàng lên 30.000 giường cho các cơ sở thu dung, điều trị chăm sóc theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế; đảm bảo đủ ô xy, trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị và nhân lực y tế cho các cơ sở y tế tại các tầng điều trị.

- Tiếp tục đầu tư, củng cố nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở, trọng tâm các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất ngay tại tuyến y tế cơ sở, hạn chế diễn biến nặng và tử vong.

4.2. Công an Thành phố

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc quản lý chặt chẽ hoạt động của người dân và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn cụ thể và sử dụng ứng dụng CNTT cấp giấy đi đường, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị và phương tiện được phép di chuyển trên địa bàn Thành phố (trong đó bao gồm hoạt động chính trị, ngoại giao, công vụ, dịch vụ công ích thiết yếu phòng, chống dịch; khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng của người dân…) hoàn thành trong ngày 05/9/2021.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ và áp dụng thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với tất cả các chốt kiểm soát ra - vào Thành phố tiếp giáp với các tỉnh, thành phố khác và các chốt kiểm soát tại Vùng 1, lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24/7 và truyền tín hiệu, thông tin, hình ảnh về Sở Chỉ huy Thành phố, đảm bảo giám sát quản lý theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện “được phép mới ra đường”, “ai ở đâu thì ở đó”, “người ở vùng nào thì ở vùng đó”, đảm bảo an ninh trật tự, không để ùn tắc, tập trung đông người tại các chốt kiểm soát; chủ động ban hành sớm các kế hoạch triển khai cụ thể và thông tin tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, người dân biết và thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo Công an cơ sở phát huy vai trò trách nhiệm của Tổ COVID cộng đồng, giám sát chặt chẽ những di biến động của người dân trên địa bàn; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn Thành phố. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống theo các phương án phòng chống dịch của Thành phố ở mức cao; tổ chức diễn tập các phương án và tuyên truyền để người dân yên tâm và chấp hành ủng hộ; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các Nhà tạm giam, tạm giữ, Trại tạm giam do Công an quản lý.

4.3. Bộ Tư lệnh Thủ đô

- Chủ trì phối hợp các Sở: Xây dựng, Y tế, Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã thành lập và bố trí trang thiết bị đáp ứng hoạt động các khu cách ly tập trung của Thành phố, đảm bảo khả năng cách ly trên 100.000 chỗ cách ly cho các đối tượng F1; chuẩn bị đầy đủ giường, chiếu, chăn màn và các vật dụng khác theo phân công nhiệm vụ từng Phương án, Kế hoạch cụ thể để đáp ứng 20.000 đến 30.000 giường bệnh tại các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh.

- Phối hợp với Công an Thành phố đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn Thành phố không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống theo các phương án phòng chống dịch của Thành phố ở mức cao; tổ chức diễn tập các phương án và tuyên truyền để người dân yên tâm và chấp hành ủng hộ.

- Phối hợp với Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế kiểm soát tại các chốt giao thông tại các vùng trên địa bàn Thành phố.

4.4. Sở Công Thương

- Chủ trì hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cho mọi người dân giữa các vùng, đặc biệt các khu vực cách ly, phong tỏa, phục vụ nhu cầu của Nhân dân.

- Phối hợp với các địa phương hướng dẫn và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch bệnh và điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng địa bàn.

4.5. Sở Giao thông vận tải

- Tổ chức lại hoạt động vận tải đảm bảo yêu cầu tại Chỉ thị này.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Công an Thành phố xây dựng phương án bố trí “luồng xanh” cho xe vận chuyển hàng thiết yếu, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt.

- Phối hợp với Công an Thành phố kiểm soát tại các chốt kiểm dịch.

4.6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đảm bảo an sinh xã hội đối với đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động mất việc làm không có bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định của Trung ương và Thành phố; cố gắng cao nhất với phương châm “không có ai trên địa bàn Thành phố khó khăn do dịch bệnh COVID-19 mà không được hỗ trợ”.

4.7. Sở Tài chính

Tham mưu đề xuất đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu.

4.8. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp đăng tin sai sự thật, rút tít gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

4.9. Sở Xây dựng

- Chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải để lắp đặt các chốt cứng để hạn chế người và phương tiện từ Vùng 2, 3 di chuyển vào Vùng 1 và ngược lại.

- Hướng dẫn việc tổ chức thi công các công trình xây dựng đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch bệnh và điều kiện cụ thể theo từng vùng và từng địa bàn.

- Chỉ đạo các công ty kinh doanh nước sạch, các đơn vị vệ sinh môi trường, cấp, thoát nước đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu của Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

4.10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn được phép quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn và chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trước Thành phố. Đồng thời tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân; giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu các gia đình ký cam kết không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, “ai ở đâu thì ở đó”.

Rà soát và xác định: Các phân khu (khu vực nguy cơ cao, rất cao, khu vực có nguy cơ); các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu, điểm tập kết hàng hóa lưu động; vị trí các chốt kiểm soát dịch bệnh, các chốt rào chắn cứng (không được lưu thông) của từng địa phương để phục vụ chỉ huy, điều hành.

Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp trung tâm y tế, tổ chức doanh nghiệp lên danh sách các công dân, nhân viên thuộc nhóm nguy cơ cao, các khu vực nguy cơ cao trên địa bàn của mình, vẽ bản đồ và thực hiện thống kê chi tiết đến từng người dân và hộ gia đình để liên tục giám sát bảo đảm án toàn và sẵn sàng phương án xử lý nếu có ca nhiễm trong khu vực này. Phương án xử lý cần bảo đảm: cách ly y tế, bảo đảm an sinh, đáp ứng y tế. Dựa trên các phương án này, người đứng đầu địa phương chủ động tổ chức lại các hoạt động phù hợp bao gồm hoạt động của tổ Covid cộng đồng, các chốt giám sát, phân luồng giao thông, tổ chức lại chợ, siêu thị, bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn… Siết chặt công tác quản lý phòng chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích và các hoạt động đông người như xét nghiệm, tiêm chủng, thiện nguyện...trên địa bàn.

Khi xuất hiện ca nhiễm mới trên địa bàn các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện các hoạt động dịch tễ trong vòng 12 giờ và đánh giá và đưa ra phương án đề xuất gửi Sở chỉ huy quận, huyện, thị xã và Thành phố để nhanh chóng khống chế dịch bệnh. Căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đánh giá tình hình và có thể quyết định các biện pháp cao hơn phù hợp thực tiễn của từng địa phương để kịp thời ngăn chặn, bóc tách nguồn lây trong thời gian ngắn nhất; đồng thời, phải đảm bảo việc cung ứng đầy đủ kịp thời các nhu yếu phẩm thiết yếu, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Gửi danh bạ điện thoại, số điện thoại trực đường dây nóng để người dân tiếp cận khi có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp về nhu yếu phẩm, y tế và tình huống khẩn cấp khác.

Sở Chỉ huy các cấp bố trí ứng trực 24/24/7 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, đơn vị, cá nhân và vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai công tác phòng chống dịch và việc triển khai Chỉ thị này. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Sở Chỉ huy các cấp theo quy định.

Đối với các khu vực phong tỏa chật hẹp, đông dân cư, căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố chỉ đạo các địa phương rà soát, xây dựng phương án, kịch bản đảm bảo an toàn, lắp camera, siết chặt kiểm soát, tăng cường xét nghiệm; trường hợp cần thiết có thể tổ chức đưa các đối tượng có nguy cơ cao đi cách ly tập trung để giãn mật độ dân cư trong khu vực phong tỏa, tránh lây nhiễm trong khu phong tỏa.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục phát động phong trào toàn dân chung tay chăm lo an sinh xã hội. Huy động các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19, tạo nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, tiếp tục quan tâm đến các đối tượng lao động tự do, học sinh sinh viên ngoại tỉnh gặp khó khăn, lao động không có giao kết hợp đồng lao động hoặc gặp khó khăn chưa được hỗ trợ theo chính sách của Trung ương và Thành phố.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố đã ban hành và các nội dung tại Chỉ thị này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị, địa phương cần chủ động phối hợp, xử lý theo thẩm quyền đảm bảo kịp thời, hiệu quả, không gây khó khăn vướng mắc cho người dân, tổ chức; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đề nghị các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các Đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế trên địa bàn Thành phố và UBND các tỉnh, Thành phố liên quan phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị này.

